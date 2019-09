Il Paradiso delle signore 4 | trame | Riccardo cotto di Angela dopo l' addio di Nicoletta

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il4, lo sceneggiato che si appresta a tornare su Rai 1 lunedì 14 ottobre. Lenuove puntate rivelano cheGuarnieri entrerà in crisiessere stato lasciato daCalligaris. Fortunatamente il figlio di Umberto tornerà a sorridere grazie all'arrivo diBarbieri, la sorella di Marcello. Il4 torna il 14 ottobre La quarta stagione de Il4 sta per debuttare su Rai 1 con la prima imperdibile puntata in onda lunedì 14 ottobre alle ore 15:40, dove si annunciano molte novità e colpi di scena. In particolare, ci saranno tanti arrivi che compenseranno l'uscita di personaggi molto amati che hanno intrattenuto il pubblico italiano la passata stagione. Una bella notizia per i fans, nonostante la soap opera abbia faticato non poco a riscuotere un tasso di ...

comacchiosonia : RT @Lindapontoni: Caro Gesù, o il paradiso esiste e mi attende un posto d’onore al tuo fianco oppure davvero non si spiega tutta la sfiga d… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore 4 spoiler: Roberta e Federico in crisi a causa di Marcello - #Paradiso #delle #Signore… - Lindapontoni : Caro Gesù, o il paradiso esiste e mi attende un posto d’onore al tuo fianco oppure davvero non si spiega tutta la s… -