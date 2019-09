Il Giornale | Elmas rivelazione I problemi di Koulibaly sono legati all’assenza di Albiol

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) Su Illa disamina della partita del Napoli contro la Samp, ieri al San Paolo. La vittoria è merito del “solito Ciro”, che fa la differenza e mette al sicuro i tre punti. “Lui crea,conserva: il baby turco è ladella gara, lucido e spavaldo in ogni giocata, barriera insuperabile che nemmeno per un attimo fa notare l’assenza del mastino titolare Allan”. Se il primo tempo fosse terminato 3-3, scrive il quotidiano, nessuno avrebbe potuto recriminare. Ma cianche note meno positive, come il disagio confermato da“viene il sospetto che sia l’assenza diche lo pilotava la vera causa della crisi del senegalese, più che la sua condizione fisica non ancora ottimale”. Nell’intervallo mister Ancelotti deve aver detto sferzato la squadra, perché si è finalmente visto l’equilibrio tra i reparti, con un ...