I migranti della Ocean Viking sono arrivati a Lampedusa

migranti : 58 degli 82 a bordo della Ocean Viking andranno in 4 Paesi Ue : Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo sono i Paesi che al momento hanno aderito alla redistribuzione dei Migranti della Ocean Viking a cura della Commissione europea. Lo si apprende da fonti di governo. Si attende la possibile adesione dell'Irlanda. Ad ora, degli 82 a bordo, 58 Migranti sarebbero cosi' ricollocati: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo. All'Italia si richiede pertanto di farsi carico di 24 ...

Migranti : 58 degli 82 migranti della Ocean Viking andranno in 4 Paesi Ue : Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo sono i Paesi che al momento hanno aderito alla redistribuzione dei migranti della Ocean Viking a cura della Commissione europea. Lo si apprende da fonti di governo. Si attende la possibile adesione dell'Irlanda. Ad ora, degli 82 a bordo, 58 migranti sarebbero cosi' ricollocati: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo. All'Italia si richiede pertanto di farsi carico di 24 ...

migranti - Ocean Viking a Lampedusa. L’esplosione di gioia a bordo della nave : Immagini girate a bordo della nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, nel momento in cui gli operatori comunicano agli 82 Migranti salvati che si trovano da sei giorni a bordo dell’imbarcazione che e’ stato finalmente assegnato un porto sicuro. Quel porto sicuro e’ l’isola di Lampedusa. Immediatamente sulla nave esplode la gioia, con balli e canti. L'articolo Migranti, Ocean Viking a ...

I migranti della Ocean Viking sbarcheranno in Italia : Il governo Italiano ha reso disponibile il porto di Lampedusa alla nave di Medici Senza Frontiere che da sei giorni ha a bordo 82 persone

I migranti della Ocean Viking ?sbarcheranno a Lampedusa : "La Ocean Viking ha appena ricevuto istruzioni dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo (Mrcc) di Roma di procedere a Lampedusa, in Italia, che è stata designata come luogo di sicurezza per gli 82 sopravvissuti salvati in due operazioni Sar". Lo rende noto Sos Méditerranée, Ong che ha organizzato la missione della Ocean Viking insieme a Medici senza frontiere. Anche Msf dà l'annuncio su Twitter: "Le autorità italiane hanno appena ...

migranti - il caso della Ocean Viking agita il Pd : "Così non va bene - è una vergogna" : La nave con 82 Migranti a bordo è ancora in attesa di un porto sicuro. "Esattamente come accadeva con Salvini ministro"...

I migranti della Ocean Viking e Israele che cerca di spiare Trump : DALL'ITALIA “Diversi paesi” europei sono disposti ad accogliere i migranti della Ocean Viking. E’ quanto si apprende da una nota di Palazzo Chigi rilasciata dopo la conclusione di un vertice in cui si è discusso anche della questione migratoria. All’incontro hanno preso parte il premier Giuseppe C

Via libera Ue alla redistribuzione dei migranti a bordo della Ocean Viking : Nota di Palazzo Chigi: "Raggiunto accordo con altri Stati membri". Intanto, l'operazione europea antiscafisti Sophia è stata prorogata di altri sei mesi nel formato attuale, cioè priva dei suoi mezzi navali.

migranti in arrivo dalla Libia - strani movimenti nel Mediterraneo. La resa della Guardia costiera : Se il governo apre le porte alla Ocean Viking potrebbe esserci un'invasione di immigrati in arrivo dalla Libia. Lo confessa una fonte, in prima linea sul fronte dell'immigrazione, a il Giornale. "Se il nuovo esecutivo riapre i porti alle Ong, la Guardia costiera libica sarà demotivata a fermare i go

migranti - l'Italia respinge la Alan Kurdi. 84 naufraghi a bordo della Ocean Viking : Giuseppe Conte, ieri, ha promesso la modifica dei Decreti Sicurezza tenendo conto dei rilievi fatti dal Capo dello Stato, ma nel frattempo la situazione resta invariata. Nella tarda serata di ieri il centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera italiana ha infatti negato l'accesso alle acque territoriali alla Alan Kurdi, a bordo della quale ci sono, da 9 giorni, 5 Migranti; 8 dei 13 naufraghi salvati ad inizio ...

Altri 34 migranti a bordo della Ocean Viking : Mauro Indelicato La nave di Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, adesso ha a bordo 84 migranti: attualmente il mezzo dell'Ong si trova in acque internazionali, ma potrebbe fare rotta verso l'Italia Sono 84 adesso i migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée la quale la gestisce assieme a Medici Senza Frontiere. Dopo i 50 recuperati a largo della Libia nei giorni scorsi, adesso a bordo del mezzo ...

migranti - nuovo soccorso della Ocean Viking. E l’Italia chiude i porti ai 5 della Alan Kurdi : La scorsa notte 84 persone prese a bordo da un veliero tedesco e poi trasferite sulla nave di Sos Mediterranee e Msf. La ministra Lamorgese nega l'approdo alla ong Sea-Eye

migranti - nave Ocean Viking salva 50 persone al largo della Libia. Commissione Ue coordina la ripartizione di quelle sulla Alan Kurdi : Primo giorno in mare a bordo di una nave delle ong per le 50 persone salvate dalla Ocean Viking domenica pomeriggio. Decimo per i 13 che si trovano sulla Alan Kurdi, l’imbarcazione della Sea.Eye, dal 31 agosto al largo di Malta. Mentre per la nave di Sos Méditerranée e Msf si attendono segnali dall’Unione europea e dalle autorità italiane per sapere in quale porto poter attraccare, per quella di Sea-Eye è arrivata la notizia che la ...

migranti - 50 persone salvate dalla Ocean Viking al largo della Libia : La nave Ocean Viking, gestita dalle ong Medici senza frontiere e Sos Méditerranée, ha portato a termine una nuova operazione di salvataggio nel Mediterraneo, in acque internazionali al largo della Libia. salvate 50 persone che viaggiavano su un gommone, tra loro anche 12 minori e una donna incinta.Continua a leggere