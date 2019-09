I film più attesi da qui a Natale

I 10 attori più sbagliati per un film biografico : https://www.youtube.com/watch?v=gteub9K3hSI La cosa più importante in un biopic è scegliere bene il protagonista, l’attore che dovrà interpretare l’illustre deceduto, la star della musica, della politica, del cinema o della letteratura che viene ritratta. Eppure alle volte ci sono dei casi di errori, scelte folli e disastri di casting che creano delle perle senza senso. Tolkien, il film che questa settimana porta in sala la vita di JRR Tolkien, ...

IT2 è probabilmente il film più brutto dell’anno. Che pena : Ancora tu. Non dovevamo vederci più? Che ad IT del 2017, che già sembrava un’operazione revival tiratissima, dovesse far seguito il capitolo due, lo sapevano anche i sassi. Ma nessuno sapeva che tipo di catastrofe cinematografica sarebbe accaduta. IT – capitolo secondo è probabilmente il più brutto film dell’anno. Uno zibaldone di soluzioni visive e risatine davvero scoraggiante. Una riesumazione affastellata di tutto quello che abbiamo già ...

«Il Re Leone» batte gli «Avengers» : è il film Disney con il più alto incasso di sempre in Italia : Il Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionIl Re Leone: il live-actionSimba ruggisce e le sale tremano. Dopo un esordio boom, il live-action del Re Leone diretto da Jon Fraveau diventa, in appena tre settimane di ...

Venezia 2019 : due italiani e i film più politici. Questi Leoni volano per davvero : So di dover ringraziare il giurato Paolo Virzì per i premi più belli e più inaspettati di Venezia 76: il premio speciale della Giuria al Franco Maresco di “La Mafia non è più quella di una volta” ( quasi un enigma per gli stranieri); la Coppa Volpi all’Ariane Ascaride di “Gloria Mundi” (che occorre avere il cuore e la testa dalla parte giusta per apprezzare fino in fondo); la Coppa ...

Bleed Più Forte Del Destino film stasera in tv 7 settembre : cast - trama - streaming : Bleed Più Forte Del Destino è il film stasera in tv sabato 7 settembre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Bleed Più Forte Del Destino film stasera in tv: cast La regia è di Ben Younger. Il cast è composto da Ciarán Hinds, Ted Levine, Aaron Eckhart, Miles Teller, Stephanie McIntyre, Kimberly Howe, Amanda Clayton, Katey ...

Franco Maresco snobba Venezia 76 - annullata la conferenza stampa del suo film in concorso “La mafia non è più quella di una volta” : La mafia non è più quella di una volta, nessuna conferenza stampa per il terzo film italiano in concorso a Venezia 76 Scelta a dir poco discutibile quella di Franco Maresco, regista del film “La ...

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti : non più singoli episodi ma un unico film : Giovedì 12 settembre alle 21.25 andrà in onda la prima puntata della quinta stagione della fiction Un passo dal cielo, la seconda con protagonista l’ispettore capo della forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti che ha ‘sostituito’ Pietro Thiene dopo l’addio di Terence Hill. E dopo gli ottimi ascolti della quarta, questa è la stagione della conferma dell’attore romano. Una sfida non facile la sua, ...

L’ora più buia : trama - cast e curiosità del film con un Gary Oldman da Oscar : A 80 anni esatti dallo scoppio della seconda guerra mondiale, domenica 1° settembre 2019 dalle 21.25 in poi Canale 5 dedica la prima serata a uno dei film più acclamati degli ultimi anni: L’ora più buia. Il film ripercorre le vicende che videro sir Winston Churchill contrapporsi all’avanzata nazista all’inizio della Seconda Guerra Mondiale: un momento di crisi e di decisioni cruciali di portata incalcolabile, in un tesissimo scenario ...

L’ora più buia : trama - cast e curiosità del film con un Gary Oldman da Oscar : A 80 anni esatti dallo scoppio della seconda guerra mondiale, domenica 1° settembre 2019 dalle 21.25 in poi Canale 5 dedica la prima serata a uno dei film più acclamati degli ultimi anni: L’ora più buia. Il film ripercorre le vicende che videro sir Winston Churchill contrapporsi all’avanzata nazista all’inizio della Seconda Guerra Mondiale: un momento di crisi e di decisioni cruciali di portata incalcolabile, in un tesissimo scenario ...

L’ora più buia film stasera in tv 1 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : L’ora più buia è il film stasera in tv domenica 1 settembre 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’ora più buia film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Darkest HourUSCITO IL: 18 gennaio 2018GENERE: Biografico, Drammatico, Storico, GuerraANNO: 2017REGIA: Joe Wrightcast: Gary Oldman, Ronald Pickup, Lily ...

L’ora più buia - film al cinema : recensione e curiosità : L’ora più buia il film al cinema diretto da Joe Wright, con Gary Oldman e Lily James. La trama racconta del momento cruciale della scelta, da parte del Primo ministro britannico Winston Churchill tra sottoscrivere l’armistizio con la Germania nazista o scegliere l’entrata in guerra. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE L’ora più buia film ...

Venezia : "Ema" di Larrain è un 'trucco' riuscito più che un bel film - : Serena Nannelli Balli in strada su musiche orgogliosamente disturbanti, sesso di gruppo e omosessuale, disagi esistenziali a go-go. Un film che prima ammorba con i suoi eccessi, poi conquista nel finale Ieri sera al Lido è stato presentato alla stampa "Ema" di Pablo Larrain, in concorso alla Mostra del Cinema. Stavolta il regista di "Neruda" e "Jackie" (per citare i lavori più recenti) ambienta un suo film non nel passato ma nel Cile ...

Se «Joker» è uno dei film più attesi di Venezia 76 è anche per via del regista : Chi avrebbe mai detto che il regista di commedie Todd Phillips (la trilogia di Una notte da leoni è sua) un giorno si sarebbe cimentato in un dark movie come Joker (uno dei film più attesi della 76^ Mostra del Cinema di Venezia)? Le aspettative sono alte: in laguna si vocifera che lo stand-alone sulla nemesi di Batman sia ancora più cupo de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e che Joaquin Phoenix regali una performance da ...

Il lob di Pattinson e il bowl cut di Chalamet - i tagli capelli da uomo più trendy dal film «The King» : bowl cutbowl cutMicro frangiaLobLobLobtaglio shagÈ una delle pellicole del Festival di Venezia di cui si parla di più in questi giorni, anche per questioni di stile, si tratta di «The King», prodotto da Netflix, la storia del re d’Inghilterra Enrico V. I motivi? Eccone almeno quattro. 1. Il protagonista è l’heartthtrob per eccellenza Timothée Chalamet, che in molti ricordano come Elio nel film di Luca Guadagnino, «Chiamami col tuo ...