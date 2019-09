Hong Kong | migliaia sfidano il divieto della polizia | lacrimogeni sul corteo

Hong Kong - sit in davanti al Consolato britannico. In migliaia sfidano il divieto della polizia e protestano : Chiedono al governo britannico di “salvare Hong Kong” mentre sventolano la Union Jack e cantano l’inno nazionale ‘God Save the Queen’. Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consolato britannico dell’ex colonia che nel 1997 tornò sotto la sovranità cinese, per chiedere il sostegno della comunità internazionale alla loro protesta e la mobilitazione per le riforme democratiche. E nel 15esimo ...

Cento giorni di proteste a Hong Kong. Dal 9 giugno scorso, migliaia di

London Stock Exchange respinge l’offerta della Borsa di Hong Kong : La Borsa di Londra, ha dichiarato di nutrire fondamentali preoccupazioni in merito agli aspetti chiave della proposta cinese

Tennis – Il torneo WTA di Hong Kong non si fa : rinvio a tempo indeterminato per problemi politici : Il torneo WTA di Hong Kong rinviato a tempo indeterminato: i problemi politici della colonia britannica impediscono alle Tenniste di sfidarsi nella città cinese Brutte notizie dalla Cina per quanto riguarda il mondo del Tennis femminile: il torneo WTA di Hong Kong, che si sarebbe dovuto disputare ad inizio ottobre, è stato rinviato a tempo indeterminato. Le donne del Tennis non potranno dunque sfidarsi sui campi in cemento cinesi per ia ...

Lse - Londra potrebbe bloccare l’offerta della Borsa di Hong Kong : Lo sostiene il Wall Street Journal. Dall’altra parte dell’Oceano non è di sicuro vista di buon occhio la puntata cinese verso uno dei mercati finanziari più importanti al mondo, partner preferenziale degli Stati Uniti

FINANZA/ Hong Kong punta la City : Conte eserciterà il golden power su Borsa Italiana? : L'offerta d'acquisto di Hong Kong a Londra ci riguarda perché il LSE possiede Borsa italiana. Il governo eserciterà i suoi "golden power"?

Gli incontri di Conte a Bruxelles e l'offerta miliardaria di Hong Kong per Londra : DALL'ITALIA Conte ha incontrato a Bruxelles Ursula von Der Leyen, il neo presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il presidente del Consiglio Ue designato Charles Michel, e i presidenti uscenti della Commissione, Jean-Claude Juncker e del Consiglio, Donald Tusk. Il premier ha fissato alcun

Borsa di Hong Kong offre 36 miliardi di euro per una fusione con il London Stock Exchange. Tra le controllate anche Piazza Affari : La Borsa di Hong Kong è pronta a mettere sul piatto quasi 31,6 miliardi di sterline, circa 36 miliardi di euro, per arrivare a una fusione con il London Stock Exchange, gruppo che controlla il listino della City di Londra ma anche l’italiana Piazza Affari. La Borsa di Hong Kong è tenuta a fare un’offerta d’acquisto vincolante entro il 9 ottobre. L’idea è quella di “unire le due società” nella corsa alle economie di scala e alle ...

