Ho visto le manine lasciare la presa E allora mi sono buttato Non chiamatemi

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 15 settembre 2019) “Noi abbiamo un vero e proprio angelo in famiglia. Lo sappiamo da sempre e oggi ne abbiamo avuta un’ulteriore conferma”. Miguel Angel Vargas parla orgoglioso del figlio Angel, il giovane originario dell’Argentina che nel lodigiano, a Casalmaiocco, ha salvato la vita a un bimbo che stava precipitando dal balcone di casa. Il ragazzo, però, non vuole essere chiamato eroe, e intervistato dal Corriere della sera racconta quanto avvenuto in quegli attimi in cui ha agito con coraggio e tempestività. “Hoil bambino. Era sulla parte esterna del balcone, al secondo piano, aggrappato alla balaustra, che urlava terrorizzato. Insieme a un clientecorso sotto il balcone esalito sul tetto di un furgone parcheggiato quasi sotto al piccolo che penzolava. Volevo arrampicarmi al primo piano per prenderlo, ma appenasalito sul tetto del ...

