«Hamza è stato ucciso» | cosa cambia per al Qaeda dopo l' annuncio di Trump

Hamza bin Laden - arriva la conferma dalla Casa Bianca : è stato ucciso in un’operazione antiterrorismo degli Stati Uniti : La Casa Bianca conferma la morte del figlio di Osama Bin Laden: “Hamza bin Laden, membro di alto rango di al-Qaeda e figlio di Osama bin Laden – si legge in una nota – è stato ucciso in un’operazione antiterrorismo degli Stati Uniti nella regione Afghanistan-Pakistan“. Secondo la Casa Bianca, l’uccisione “non solo priva al-Qaeda di importanti competenze di leadership e legame simbolico con il padre, ma mina ...