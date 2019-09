Gran Bretagna | ladri portano via dal museo ‘America’ | il water d’oro di Maurizio Cattelan

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) Un furto davvero fuori dal comune è stato compiuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre in. I "soliti ignoti" si sono introdotti nei saloni barocchi di Blenheim Palace, storica residenza di campagna di Winston Churchill, situata nell’Oxforshire, a un centinaio di chilometri da Londra. Entrati nell’edificio, che ospita abitualmente esposizioni d’arte, inon si sono interessati alle tante opere in mostra, ma si sono diretti in una stanza appartata, con l’intenzione di rubare un. Non unqualsiasi però, ma uno interamente realizzato in oro a 18 carati: si tratta di “America”, la provocatoria opera di, esposta anche al Guggenheim Museum di New York. Così come negli Stati Uniti, il gabinetto era regolarmente installato e funzionante (negli Usa è stato già “utilizzato” da 600mila persone), a disposizione dei visitatori ...

