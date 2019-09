Governo del popolo contro governo del palazzo Salvini lancia l' opposizione

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il Governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Via libera del Governo alla Ocean Viking. Lampedusa è porto sicuro per 82 migranti : L’intesa sulla redistribuzione tra Italia, Francia e Germania. Il sindaco di Lampedusa: “Noi trattati da cretini”

Somalia - uccisi 8 funzionari del Governo : 23.00 Vari attentati rivendicati dai terroristi del gruppo 'Al Shabaab' in Somalia hanno causato la morte di almeno otto funzionari governativi. Il vice governatore di una regione centrale e un consigliere sono tra le cinque vittime dell'esplosione di una bomba che ha colpito il mezzo sul quale viaggiavano. In un altro raid, tre funzionari distrettuali sono stati fatti uscire con la forza dalle loro case, vicino al confine con il Kenya, e sono ...

Governo : Fiano - ’da Comencini vilipendio al Capo dello Stato’ : Roma, 14 set. (Adnkronos) – ‘Sono certo che il deputato della Lega Comencini sarà chiamato dalla magistratura a rispondere di vilipendio al Presidente della Repubblica, sempre che lui è il suo segretario Salvini non si scusino immediatamente e ritrattino”. Lo afferma Emanuele Fiano, deputato del Pd membro della presidenza del Gruppo. L'articolo Governo: Fiano,’da Comencini vilipendio al Capo dello Stato’ sembra ...

Le reazioni dei partiti dopo l'ok del Governo allo sbarco della Ocean Viking : La Ocean Viking può far ingresso nel porto di Lampedusa. Il governo italiano dà il via libera e assegna alla nave Ong di Sos Mediterranea e medici senza frontiere il 'place of safety'. La nave ha tratto in salvo 82 migranti, che ora saranno trasbordati su una nave della Guardia costiera. Una decisione che riscuote il plauso del Pd. Per il partito del Nazareno è il segnale della svolta nell'approccio al problema migratorio, è la parola fine ...

Governo studia di ampliare platea del riscatto agevolato della laurea : ampliare la platea di chi può avere accesso al riscatto agevolato della laurea, introdotto a inizio anno dal vecchio Governo gialloverde con il cosiddetto ‘Decretone’.È, secondo quanto apprende l’Ansa, uno dei temi su cui è al lavoro l’esecutivo giallorosso in vista della prossima manovra. Il riscatto ‘light’ attualmente si applica su massimo 5 anni, pagando 5.239,74 euro, in una unica ...

Governo : Fitto - a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante (2) : (AdnKronos) - "Un discorso, quello del premier, che chiaramente -aggiunge- ha risentito fortemente di questo trasformismo: il richiamo continuo e genuflesso all’Europa è il vero campanello di allarme per l’Italia, che dà il segno su cosa sarà il Conte bis Ma con il presidente Emiliano la fiera del t

Governo : Fitto - a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante : Roma, 14 set. (AdnKronos) - “Dopo aver ascoltato attentamente i discorsi del premier Conte e del governatore Emiliano mi sono convinto che quella che è stata inaugurata oggi non è la fiera del Levante, ma la fiera del trasformismo: lo scorso anno Conte era qui alla guida di un Governo M5S-Lega, ques

Governo : Fitto - a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante : Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Dopo aver ascoltato attentamente i discorsi del premier Conte e del governatore Emiliano mi sono convinto che quella che è stata inaugurata oggi non è la fiera del Levante, ma la fiera del trasformismo: lo scorso anno Conte era qui alla guida di un Governo M5S-Lega, quest’anno come se niente fosse si è presentato alla guida di un Governo M5S-Pd con un discorso ‘progressista'”¦ Così ...

Governo : Fitto - a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante (2) : (AdnKronos) – “Un discorso, quello del premier, che chiaramente -aggiunge- ha risentito fortemente di questo trasformismo: il richiamo continuo e genuflesso all’Europa è il vero campanello di allarme per l’Italia, che dà il segno su cosa sarà il Conte bis Ma con il presidente Emiliano la fiera del trasformismo è diventata la fiera dell’ipocrisia: un discorso che racconta una Puglia che purtroppo non c’è ...

Manovra - la vera sfida del nuovo Governo : conto alla rovescia per fermare l'Iva : Evitato lo spettro dell'esercizio provvisorio, l'esecutivo deve realizzare una legge di bilancio in grado di disinnescare le...

Manovra - la vera sfida del nuovo Governo : conto alla rovescia per fermare l'Iva : Evitato lo spettro dell'esercizio provvisorio, l'esecutivo deve realizzare una legge di bilancio in grado di disinnescare le...

Governo - ‘nessun toscano nel Conte 2’? Quando la regione prende il posto della ragione : Uno degli scopritori del Dna in un discorso pubblico disse: “Se un giorno l’umanità si svegliasse e scoprisse che siamo tutti uguali, all’ora di pranzo avremmo già trovato tre buoni motivi per farci la guerra”. Erano gli anni Cinquanta, era appena finita la tragedia razzista in Germania, ma il problema razziale negli Stati Uniti era ancora purtroppo assai vivo. L’amara considerazione ci deve fare riflettere sulla tendenza a ...

Quota 100 - l'annuncio ufficiale del Governo. E l'Ape Sociale.. : Quota 100 indebolita,mentre il PD pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018) Segui su affaritaliani.it