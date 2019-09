Goro | il ' cash dog' che fiuta gli evasori fiscali all' aeroporto

Fonte : agi

(Di domenica 15 settembre 2019) Poco più che un cucciolo, ma infallibiletore di valuta. Un anno e due mesi hae non sbaglia un colpo. Il 'dog' impiegato all'di Palermo è a suo modo un pioniere. E' il primo utilizzato al 'Falcone-Borsellino'. Questo brillante pastore tedesco ha compagni a quattro zampe di consolidata fama: Ugo, Zaros, Alex... dal naso allenato, però, a scovare droga. Qui è un'altra storia.è unico, le banconote sono il suo pane, per quanto non facile da addentare, spiega all'Agi il capitano Graziano Rubino, comandante della Compagnia di Palermo - Punta Raisi della Guardia di finanza. Un prodigio questo specialissimo amico dell'uomo, e mentre ne parla non nasconde la soddisfazione e la passione:è arrivato a maggio, dopo un addestramento di sei mesi a Castiglione del Lago, totalmente diverso, dice Rubino, rispetto a quello ...