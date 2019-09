Golf | Solheim Cup 2019 | Europa | clamorosa vittoria per 14 5-13 5 sugli Stati Uniti

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Nessuno se l’aspettava, nessuno aveva anche solo pensato per un attimo che l’potesse battere gliin quest’edizione dellaCup. E invece, accade a Gleneagles quello che, con il margine più grande di sempre in termini di ranking medio tra le due squadre (parliamo di quasi 80 posizioni, 29.4 il dato statunitense, 107.2 quello europeo), fa gioire i presenti sul mitico percorso scozzese. L’vince 14.5-13.5 e si porta a casa la Coppa, con un finale di giornata da consegnare alla storia. La parte iniziale dei 12 singoli si caratterizza per la partenza sull’8-8: sono dunque fondamentali i successi della spagnola Carlota Ciganda su Danielle Kan (1UP), dell’inglese Georgia Hall e della francese Celine Boutier su Lexi Thompson e Annie Park (2&1 in entrambi i casi), che fanno da contraltare al 2UP di Nelly Korda sulla svedese ...

