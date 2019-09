Golf | PGA Tour 2020 | Joaquin Niemann da solo in testa all’A Military Tribute at The

Golf - PGA Tour 2020 : Niemann - Shelton e Sheffler appaiati al comando dell’A Military Tribute at Greenbrier : Ricomincia la stagione del PGA Tour con l’A Military Tribute at The Greenbrier (7,5 milioni di dollari), torneo che sino a due annate fa prendeva il nome di Greenbrier Classic. I Golfisti del circuito più ricco si affrontano sul difficile percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs (West Virginia, Stati Uniti), riconosciuto tra i più impegnativi e variegati dell’intera annata Golfistica americana. Al ...

Golf - Rory McIlroy è il giocatore dell’anno sul PGA Tour - beffato Brooks Koepka : Alla fine ha vinto Rory McIlroy. L’intensissima battaglia che nelle ultime settimane ha tenuto banco tra gli appassionati di Golf verteva su chi tra il nordirlandese e lo statunitense Brooks Koepka avrebbe avuto la meglio nella corsa al prestigioso Jack Nicklaus Award, il riconoscimento per il giocatore dell’anno nella stagione del PGA Tour. Raramente come in questa stagione la battaglia è stata così serrata: da una parte abbiamo il ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Rory McIlroy vince la FedEx Cup con un grande ultimo giro - battuti Schauffele - Thomas e Koepka : Rory McIlroy alza la voce proprio al termine della stagione del PGA Tour 2018-2019, e vince il Tour Championship portandosi a casa anche la FedEx Cup. Il nordirlandese, dopo la sospensione del terzo giro di ieri causata da fulmini che hanno provocato il ferimento di sei persone, ha trovato una splendida domenica in quel di Atlanta per superare tutti con un complessivo -18. Da sottolineare, inoltre, come McIlroy avrebbe vinto anche senza il ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : un fulmine colpisce un albero nei pressi del percorso - sei spettatori feriti e terzo giro interrotto : Si annuncia un’ultima giornata particolarmente intensa per il PGA Tour Championship 2019, ultimo atto della corsa verso il titolo della FedEx Cup in corso di svolgimento sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d’America). L’organizzazione è infatti stata costretta a sospendere il gioco intorno alle 16.15 (ora locale) per le avverse condizioni atmosferiche: una preoccupazione che si è rivelata ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Brooks Koepka al comando dopo due giri - braccato da Justin Thomas e Rory McIlroy : Spettacolo e battaglia al PGA Tour Championship in corso di svolgimento all’East Lake Golf Club di Atlanta. dopo due giri, infatti, al comando c’è il numero 1 del mondo, l’americano Brooks Koepka, che ripete il -3 di ieri e si porta a un complessivo -13 (-6 reale, gli altri 7 colpi sono frutto del bonus di partenza legato alla particolare formula del torneo per quest’anno). Il birdie alla buca 18, propiziato da uno ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Xander Schauffele - Brooks Koepka e Justin Thomas in testa al termine del primo giro : Ha preso il via nella notte italiana il PGA Tour Championship 2019, ultimo atto del massimo circuito Golfistico statunitense che conclude il trittico dei playoff della FedEx Cup e ne stabilisce il vincitore. L’appuntamento si svolge sempre presso l’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d’America), e vede al via soltanto 30 giocatori, sopravvissuti al Northern Trust e al BMW Championship, ma la formula è ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : si conclude la caccia alla FedEx Cup. Justin Thomas parte davanti a tutti : East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia. Qui, dal 2004, si decidono le sorti del torneo più importante, dopo i Major, del circuito PGA: il Tour Championship. Dal 2007, esso rappresenta anche l’atto conclusivo dei playoff della FedEx Cup, il cui vincitore si porta a casa un premio in denaro ragguardevole: 15 milioni di dollari. Il format di gara, quest’anno, cambia rispetto alle precedenti edizioni, anche per evitare scene come quella ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas non trema nel secondo atto della FedEx Cup. Suo il BMW Championship! : Dopo aver ipotecato la vittoria con un superbo terzo round, Justin Thomas non cede alla pressione ed amministra il cospicuo vantaggio nell’ultimo e decisivo atto del BMW Championship. La seconda kermesse della FedEx Cup sorride dunque alla stella americana, che chiude con lo score finale di -25 (263 colpi). Ben 3 le lunghezze di margine sul connazionale Patrick Cantlay, il quale precede di 2 colpi il giapponese Hideki Matsuyama, tra i ...

Golf - PGA Tour 2019 : un fenomenale Justin Thomas ipoteca la vittoria nel BMW Championship : Entra sempre più nel vivo il BMW Championship. La kermesse del PGA Tour valevole per la FedEx Cup, al termine della quale i migliori 30 classificati passeranno di diritto all’evento conclusivo, ovvero il Tour Championship, vede al comando uno strepitoso Justin Thomas. La stella americana risale la classifica stampando un sontuoso -11 nel terzo round del torneo dell’Illinois. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di Medinah ...

Golf - PGA Tour 2019 : secondo round stellare di Hideki Matsuyama! Il giapponese guida la classifica del BMW Championship : Il PGA Tour continua imperterrito la campagna della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship, evento che segue il The Northern Trust al quale partecipano i migliori 70 Golfisti della classifica a punti FedEx Cup in base al torneo della settimana appena conclusa. I migliori 30 del BMW Championship staccheranno poi il pass per l’atto conclusivo dei playoff, ovvero il Tour Championship. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson e Jason Kokrak appaiati al comando del BMW Championship al termine del primo round : Il PGA Tour continua imperterrito la campagna della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship, evento che segue il The Northern Trust al quale partecipano i migliori 70 Golfisti della classifica a punti FedEx Cup in base al torneo della settimana appena conclusa. I migliori 30 del BMW Championship staccheranno poi il pass per l’atto conclusivo dei playoff, ovvero il Tour Championship. Al termine del primo round troviamo al comando la ...

Golf - PGA Tour – Patrick Reed torna al successo : suo il Northern Trust : Sedici mesi dopo l’ultima volta, Patrick Reed torna al successo: il Golfista texano si aggiudica il Northern Trust. Bassa classifica per Francesco Molinari Patrick Reed è tornato al successo sedici mesi dopo aver vinto il suo per ora unico major (Masters, 2018) imponendosi con 268 (66 66 67 69, -16) colpi nel Northern Trust – il primo dei tre tornei conclusivi della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione di 15 ...