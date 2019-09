Genova ore 11 36 | su Rai 3 il racconto di chi era sul Ponte Morandi

Genova ore 11.36 - su Rai 3 un docufilm racconta il crollo del Ponte Morandi : A 13 mesi dal crollo del Ponte Morandi, Rai 3 propone questa sera, domenica 15 settembre, in prima serata e in prima visione, il docufilm Genova ore 11:36, prodotto da 42° Parallelo in collaborazione con Rai Cinema e realizzato da Giorgio Nerone e Fabrizia Merolla con Emilio Fabio Torsello, per la regia di Emiliano Bechi Gabrielli.prosegui la letturaGenova ore 11.36, su Rai 3 un docufilm racconta il crollo del Ponte Morandi pubblicato su ...

Genova - show contro legge su stalking/ Comune finanzia scrittore che attacca vittime : Comune di Genova e Municipio di Levante sostengono e finanziano scrittore che attacca vittime di stalking e attacca la legge pensata per tutelarle.

Genova ore 11.36 - a Venezia il docu-film sul crollo del ponte Morandi : "Genova Ore 11:36", un non fiction film che documenta il crollo di ponte Morandi con le testimonianze di chi lo ha vissuto o subito

Genova - casa di riposo abusiva sfruttava operatori a 2 euro l’ora per turni di 48 ore : La scoperta da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Genova durante una ispezione a sorpresa in una struttura che sorgeva nel comune Arenzano. Per i due responsabili, lei di 60 anni e lui di 66 anni, è scattata la misura cautelare coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Continua a leggere

Genova - l'assessore con la croce celtica al collo "un ricordo del Msi - la tengo fra Gesù e la Madonna" : Gianni Berrino, Fratelli d'Italia, titolare in Regione Liguria di turismo e trasporti non rinnega "il passato con il Fronte della Gioventù"

Fiorentina - Commisso : “Domenica sarò a Genova - la gente è incredibile dopo quello che ha passato” : “Domenica sarò a Genova. Le persone di Genova hanno passato tante cose dopo quanto accaduto col Ponte Morandi, voglio dirgli che sono con loro così come con Mihajlovic, che è un personaggio incredibile. Personaggi del genere ne nascono uno ogni 100 anni. Non lo conosco, ma gli faccio il mio in bocca al lupo”. Lo ha detto il presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ospite negli studi di ‘Radio ...

Genova - anziano muore in rogo di casa : 10.55 Un 86enne è morto a Genova, nell'incendio dell'appartamento in cui abitava con la moglie. Le fiamme sono divampate nella camera da letto. La moglie è riuscita a mettersi in salvo mentre per il marito non c'è stato nulla da fare. Sgomberata la palazzina a tre piani in cui sui trova l'appartamento, dichiarato inagibile.

Viaggio da incubo sul Livorno-Milano : 2 ore di stop fra Genova e Arquata - picchiato il capotreno : Il guasto dell'Intercity ha provocato ripercussioni su 3 Regionali, che hanno accumulato 20 minuti di ritardo

Genova - un anno dopo. Rabbia e dolore per i morti del Ponte Morandi Gli applausi a Mattarella Video|Foto : Le parole di Conte. Polemica su Castellucci (Autostrade), che lascia la cerimonia. Accuse Di Maio-Salvini. Le famiglie: «Sopravviviamo da un anno, dateci giustizia»

La lezione di Genova : ?unità e compostezza nel giorno del dolore : Genova - Sotto la pila 9, in costruzione, del ponte che sostituirà il viadotto Morandi, il cordoglio ha sostituito

Genova - scoppia la guerra del porto : senza gara la concessione fino al 2054 di un terminal all’imprenditore Aldo Spinelli : Un ettaro e mezzo di porto che vale oro. A due passi dalla Lanterna. A Genova scoppia la guerra del porto. Oggetto: la concessione fino al 2054 di un terminal da 14.500 metri quadrati. Destinataria della concessione è la società che fa capo ad Aldo Spinelli, uno dei “padroni” dello scalo più grande del Mediterraneo, già proprietario del Genoa e del Livorno Calcio e vicino al centrodestra di Giovanni Toti (di cui è finanziatore). Ma andiamo con ...

Consigliera 5Stelle di Genova evoca Piazzale Loreto per Salvini e poi si scusa : "Ho usato un paragone forte" : La Consigliera municipale del M5S a Genova Stefania Giovinazzo con un post su Facebook ha rievocato “Piazzale Loreto” per il vicepremier Matteo Salvini dopo l’apertura della crisi di Governo. La politica ha poi modificando quanto scritto. “Attento caro ‘Ruspa’, la storia ci insegna che passare dall’avere le piazze gremite di persone che applaudono a finire a testa in giù, è un ...