Genoa-Atalanta 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | Duvan Zapata eroe per la Dea FOTO

Genoa-Atalanta 1-2 - Duvan Zapata decide al fotofinish il “mezzogiorno di fuoco” [FOTO] : Genoa-Atalanta – Gran caldo (a tal punto che Gollini si fa tagliare le maniche della divisa) e colpi di scena nel secondo tempo. Alla fine è 1-2 tra Genoa e Atalanta. Un primo tempo equilibrato con un paio di occasioni per parte, ma Pasalic e Radovanovic non pungono. Ripresa spettacolare con continui capovolgimenti di fronte. A portare avanti la Dea è Muriel su calcio di rigore, concesso dopo il controllo al Var per un fallo di ...

Serie A - terzo turno : Genoa-Atalanta 1-2 : 14.31 Colpo Atalanta a Marassi a 72 ore dallo storico debutto Champions:Genoa ko 1-2. 1° tempo molto equilibrato: Pasalic arriva tardi sull'assist di Ilicic,appena largo il rasoterra di Radovanovic,Toloi sfiora l'autogol sul tiro di Lerager. Al 36' Cristian Zapata mette una pezza sul cugino Duvan Zapata, poi ci prova Pasalic ma Radu c'è.Ripresa.Gollini vola su Kouame,risponde Gosens col mancino.Al 64'rigore Atalanta (Fabbri al Var per ...

Genoa-Atalanta - gli highlights del match – VIDEO : Genoa-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Genoa Atalanta| Terza giornata in Serie A per Genoa e Atalanta in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Genoa – Atalanta L'articolo Genoa-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Risultati Serie A live - 3^ giornata : si gioca Genoa-Atalanta : Risultati Serie A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno avvincente ed in grado di portare emozioni e colpi di scena. Si parte con il big match delle 15 tra Fiorentina e Juventus, solo un pareggio per i bianconeri che non sono andati oltre lo 0-0, alle 18 il Napoli supera la Sampdoria, in serata l’Inter batte di misura l’Udinese. Nel lunch match della domenica sfida interessante tra ...

Genoa-Atalanta - le formazioni ufficiali : fuori De Roon - gioca Barreca : Genoa-Atalanta, formazioni ufficiali – Si gioca Genoa-Atalanta, gara delle 12,30 della terza giornata di Serie A. Il Genoa è reduce dalla vittoria sulla Fiorentina, l’Atalanta è stata sconfitta dal Torino nella seconda gara stagionale. La squadra di Andreazzoli ha iniziato bene il campionato e ha dimostrato anche un gioco piacevole, la Dea deve rialzarsi per arrivare al meglio allo storico debutto in Champions League, mercoledì ...

Probabili Formazioni 3^ giornata : Genoa-Atalanta - Pinamonti dal 1' : Gasp - niente turnover : Probabili Formazioni 3 giornata- Il 3° turno di Serie A inizierà con la super sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato in anticipo. Anticipo dettato dall’impegno bianconero in Champions League nell’altra super sfida contro l’Atletico Madrid, avversario ostico e complicato. Sarri, contro la Fiorentina, non dovrebbe affidarsi a nessun tipo di sorpresa: spazio per il […] L'articolo Probabili Formazioni 3^ ...

Il Genoa ospita l’Atalanta : gara in esclusiva su DAZN : E’ un po’ la sfida di Gian Piero Gasperini quella in programma oggi a Marassi dove il Genoa, guidato per diversi anni dal tecnico oggi all’Atalanta, attende i bergamaschi, che approfitteranno della gara anche per testare lo stato di forma di diversi elementoìi in vista dell’esordio in Champions League in programma tra pochi giorni. Dove […] L'articolo Il Genoa ospita l’Atalanta: gara in esclusiva su DAZN è ...

Genoa-Atalanta streaming - dove guardare la diretta della partita del campionato di Serie A : Genoa-Atalanta streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Genoa-Atalanta, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che ...

Genoa-Atalanta oggi : orario d’inizio - tv e streaming. Programma e probabili formazioni : Nuova giornata di gare nella Serie A di calcio 2019-2020, precisamente la numero tre, in cui l’Atalanta delle meraviglie scenderà in campo quest’oggi, per affrontare un Genoa ancora alla ricerca di una vera identità, ma che con 4 punti resta imbattuto in campionato. La partita si svolgerà quest’oggi, 15 settembre 2019, alle ore 12.30, per quello che sarà in lunch match di giornata, trasmesso in diretta streaming da DAZN, ...

Genoa chiamato alla prova di maturità : contro l’Atalanta per continuare a stupire : “L’Atalanta? E’ una squadra forte, questo confronto ci dara’ la misura di quello che siamo”.Sono le dichiarazioni del tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli alla vigilia della sfida (ore 12,30) contro l’Atalata. “Arriviamo vogliosi di dimostrare se quanto abbiamo fatto possiamo migliorarlo. L’analisi della gara con la Fiorentina ci ha detto che possiamo migliorare molto”. Sulla ...

Atalanta - Gasperini parla alla vigilia del Genoa ma il pensiero è alla… Champions League : Missione riscatto in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta nella gara contro il Torino. “La Champions con l’Atalanta ha un sapore diverso da quella con l’Inter, perche’ ce la siamo conquistata tutti insieme sul campo”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Genoa, confronto tra l’esperienza nella ...

Probabili formazioni Genoa-Atalanta : Gasperini conferma il trio delle meraviglie : Probabili formazioni Genoa-Atalanta – L”antipasto della domenica di Serie A è quello tra Genoa e Atalanta, in campo domani alle 12.30. Si prospetta una partita sicuramente interessante e spumeggiante, con due squadre propositive e che provano a produrre tanto. La partenza di entrambe, tra l’altro, è stata buona, nonostante la sconfitta degli uomini di Gasperini che sono tuttavia concentrati all’esordio in Champions ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Genoa-Atalanta ‘piatto’ forte - e non a caso giocano a pranzo… : Pronostici Serie A – Al via in questo weekend la terza giornata del massimo campionato italiano, le 20 squadre del nostro torneo tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. Si comincia domani alle 15 con Fiorentina-Juventus, poi il Napoli e l’Inter che ospitano rispettivamente la Sampdoria nel pomeriggio e l’Udinese in serata. Interessante ‘antipasto’ della domenica tra Genoa e Atalanta, tre sfide alle 15 ...

Genoa-Atalanta - l’importante decisione dei tifosi rossoblu per il match di campionato : Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, inizio importante in casa Genoa che nelle prime due giornate ha conquistato ben quattro punti frutto della vittoria contro la Fiorentina e del pareggio all’esordio contro la Roma. Adesso la squadra è al lavoro per preparare la partita contro l’Atalanta, in arrivo un importante segnale da parte dei tifosi che nonostante la ...