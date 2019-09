Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) Mentre iloltre a battere la Samp halanciato ufficialmente Elmas, ventenne di talento sicuro. Soprattutto non ha preso gol, dopo i 7 delle due prime giornate:ndo però aabbastanza, che non è mai un segnale rassicurante. Lo scrivi Giginel consueto punto sul quotidiano La. L’opinionista si soffermasulla prestazione della Juventus a Firenze. È difficile dire se la Juve di Firenze fosse più irriconoscibile per le maglie che indossava o per il poco, ai confini del niente, che ha combinato. Per lui, i bianconeri (in realtà biancorossi) rinunciano alla vittoria senza neprovarci, non che fosse dispostain campo a prima vista sembrava anzi quella di sempre, quella di Allegri se proprio vogliamo ma piena di errori e mancanze dalla difesa all’attacco. L'articolo(La): «Il ...

napolista : Garanzini (La Stampa): «Il Napoli continua a difendere male, anche se non ha subito gol» «Non è mai un segnale ras… - LucaUxxx : RT @jan_novantuno: Consiglio: leggete Gigi Garanzini su La Stampa di oggi. Il suo è uno dei ricordi più belli di Gianni Brera. -