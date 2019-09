Furto aggravato | arrestato ex calciatore NOME E DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) E’ statocon l’accusa dil’exolandese Carel Van der Velden. Nel suo curriculum calcistico vanta presenze nel Vitesse, il club della città di Arnhem in cui è nato, nell’inglese Barnsley e nel Den Bosch, squadra in cui incrociò un giovane Ruud van Nistelrooy. Il 47enne è stato fermato dai Carabinieri a Canelli con il portafogli di un turista svedese che gli aveva sottratto all’interno della casa vacanze in cui l’uomo alloggiava con la moglie. L’uomo ha dichiarato di essere un venditore di pentole, ma durante la perquisizione della sua vettura le forze dell’ordine hanno trovato, oltre a un set di pentole, la refurtiva. L’ex giocatore è inoltre sospettato di essere il presunto responsabile di otto truffe realizzate proprio da un venditore di pentole porta a porta.L'articolo: ...

