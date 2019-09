Fukushima | acqua contaminata e smantellamento degli impianti nucleari Facciamo chiarezza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) La società elettrica che lavora al decomissioning della centrale nucleare diDaiichi in seguito all’incidente del marzo 2011, ha comunicato che dovrà scaricare nell’Oceano Pacifico enormi quantità di acque contaminate, anche se in modo residuale. Dal 2022 non ci sarà più spazio a terra dove metterle. La notizia ha messo in stato di agitazione non soltanto il governo giapponese, che teme soprattutto la furia dei pescatori locali e un’ombra spiacevole sulle prossime Olimpiadi, ma anche i Paesi vicini – prima di tutti, la Corea del Sud. E le associazioni ambientaliste di tutto il mondo. Si tratta comunque di acque depurate, ma ancora ricche di trizio, un isotopo dell’idrogeno. Il volume è significativo, poiché già adesso un migliaio di grossi serbatoi stoccano più di un milione di metri cubi d’al trizio. E non manca fisicamente lo spazio dove stivare le acque che ...

