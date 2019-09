Franceschini a Renzi:non indeboliamo Pd

si appella aaffinché non esca dal Pd. "Adico il Pd è casa di tutti, casa tua e nostra. Il popolo della Leopolda è parte del grande popolo del Pd, non separiamolo, nonci spaccando il partito. Le diversità di leadership sono una ricchezza,un bene",ha detto ad AreaDem a Cortona,aggiungendo:"Ci sono stati errori di gestione, li correggeremo". Sull'ipotesi di alleanza per le regionali, sul voto in Umbria,"Di Maio ha detto cose importanti. Si può iniziare un percorso",ha continuato(Di domenica 15 settembre 2019)