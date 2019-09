Forlì | botte e accuse razziste dopo la lite per il parcheggio | “Terrona puzzolente e

Fonte : fanpage

(Di domenica 15 settembre 2019) La denuncia di Ilde Cascio, 53enne originaria di Terrasini, in provincia di Palermo, ma da anni residente adove lavora come collaboratrice scolastica: "Ho subito la più grande umiliazione della mia vita. Un vicino di casa mi ha aggredita e picchiata. Mi ha dato della "terrona", "mafiosa" e mi ha urlato di tornare a casa mia sputandomi in faccia e minacciandomi".