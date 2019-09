Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) “Mi ha dato della terrona, dellae mi ha urlato dire a casa mia”. È stata primae poiIlde Cascio, una segretaria di una scuola media didi origini siciliane, durante una lite con una coppia didi casa per il posto auto. Ladi Terrasini, in provincia di Palermo, ma da qualche anno trasferita in Emilia Romagna con il figlio, lo scorso 26 agosto aveva raccontata l’accaduto sulla sua pagina Facebook: “Oggi sono stata vittima della più grande umiliazione della mia vita. I mieimi hanno aggredita enel parcheggio dello stabile in cui abito. Mi hanno detto che, dato che sono in affitto, non ho diritto a parcheggiare. Mi hanno anche offesa dandomi della terrona e della”. La donna ha poi chiamato la polizia ed è stata trasportata in ospedale per il referto: spalla lussata e tendine del ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Forlì, 53enne palermitana insultata e picchiata dai vicini: “Terrona e mafiosa, torna a casa tua” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Forlì, 53enne palermitana insultata e picchiata dai vicini: “Terrona e mafiosa, torna a casa tua” - fattoquotidiano : Forlì, 53enne palermitana insultata e picchiata dai vicini: “Terrona e mafiosa, torna a casa tua” -