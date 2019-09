Fausto Coppi | 100 anni va nasceva il ‘Campionissimo’ | dal Giro del ’40 al Tour del ’52

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Una struttura ossea e muscolare fragile, con un torace ampio e quasi snaturato che erano capaci di fondersi perfettamente sopra una bicicletta. Non a caso GiBrera lo descrisse come “un’invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta”. Una capacità polmonare da sette litri e mezzo (superiore alla norma) e una frequenza cardiaca da 34 battiti al minuto che esaltavano la sua resistenza sotto sforzo. Insieme a Gino Bartali ha rappresentato molto di più di una rivalità, la più grande e simbolica (ancora oggi) nella storia del ciclismo. Era uno spirito di rivalsa per un intero popolo, uscito a pezzi da una guerra devastante e da un regime fallimentare. Tra povertà e macerie, nel secondo dopoguerra l’Italia è una nazione alla disperata ricerca di eroi da emulare e il ciclismo arriva in soccorso delle folle. È lo sport di riferimento per tutti, molto ...