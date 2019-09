Ezio Bosso non può più suonare il pianoforte | “Non chiedetemelo più”

Bari - Ezio Bosso choc - “Se mi volete bene smettete di chiedermi di suonare il pianoforte - ho due dita che non rispondono più - smetterò anche di dirigere” : Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella data alla Fiera del Levante dal noto pianista e direttore di orchestra Ezio Bosso. Il direttore di orchestra, in un incontro programmato con i suoi fans baresi alla Fiera del Levante, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno profondamente addolorato il pubblico presente: “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi ...

Ezio Bosso : "Non posso più suonare - smettetela di chiedermelo" : “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere”. Così Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d’orchestra, che ...

Ezio Bosso debutta all’Arena : «Se non ci fosse Verona non sarei nato» : Domenica 11 agosto il grande affresco di poesia medievale in musica risuonerà per la terza volta tra le antiche pietre areniane per festeggiare l’atteso debutto del Maestro Ezio Bosso sul più grande e antico palco lirico del mondo in una stagione che ogni giorno si arricchisce di importanti presenze internazionali. Protagonisti della serata l’Orchestra areniana, le voci del Soprano Ruth Iniesta, del Controtenore Raffaele Pe e del Baritono Mario ...

Su 7 Ezio Bosso : «Alcuni colleghi usano la mia disabilità per denigrarmi» : Il direttore d’orchestra che ha portato la Classica in prima serata Rai (facendo il pieno di ascolti) si racconta: «Mi fa paura essere considerato un testimonial. Tante volte ho voglia di smettere, la sofferenza si trasforma in dolore fisico»

Ezio Bosso torna a Natale con Che storia è la musica : Secondo quanto scrive Tiziana Leone su Tvzoom, il musicista Ezio Bosso, che il grande pubblico ha imparato a conoscere nella seconda serata di Sanremo 2016, tornerà a farci compagnia durante le feste di Natale con uno speciale in prime time su Rai 3 di Che storia è la musica.In questa occasione, Bosso incentrerà la serata evento sul concetto di festa, della famiglia e della spiritualità espressi da Johann Sebastian Bach. L'artista anche ...