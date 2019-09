Eurorivali | vincono Celtic | Lokomotiv Mosca | Slavia Praga e Shakhtar | pari Istanbul

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) Tante vittorie per le, le avversarie delle italiane nelle Coppe europee.– Quinta vittoria in altrettante partite per ilnella Scottish Premiership, massimo campionato scozzese. Al New Douglas Park di Hamilton la squadra di Neil Lennon, avversaria della Lazio nel girone E di Europa League, ha battuto 1-0 la formazione di casa: decisivo il gol segnato da James Forrest dopo appena quattro minuti. Ilha dominato per lunghi tratti il match ma non ha trovato il gol del raddoppio.DONETSK – Altro turno di campionato, altra vittoria per lo Shaktar Donestk, avversario in Champions League dell’Atalanta, che si impone per 4-3 sullo Zorya nel settimo turno del massimo campionato ucraino. I gol di Taison, Marlos e la doppietta di Moraes permettono ai padroni di casa di rimanere saldamente primi in classifica a punteggio pieno con 9 ...

CalcioWeb : #Eurorivali, i risultati della avversarie delle italiane ?? bene #Celtic e #LokomotivMosca, #Salisburgo a valanga ?? - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: EURORIVALI - Sconfitto il Genk, vincono Liverpool e Salisburgo - juve_magazine : RT @calciomercato_m: EURORIVALI - Sconfitto il Genk, vincono Liverpool e Salisburgo -