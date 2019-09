Enrico Letta | la verità sulla fine del governo Lega-Cinque Stelle | Ecco il giorno

"Una scissione a freddo nel Pd non avrebbe senso" - dice Enrico Letta : Per Enrico Letta "una scissione a freddo" di Matteo Renzi dal Pd "non avrebbe senso, visto anche il modo intelligente e inclusivo in cui Zingaretti ha gestito questa fase": in un'intervista al Corriere della Sera, l'ex premier ha spiegato di non vedere "su cosa dovrebbe fare la scissione". "Invito tutti a lasciar perdere il politichese e a discutere dei problemi del Paese", ha aggiunto, "se il governo non dura è una catastrofe e vince ...

Renzi - fermati! Enrico Letta : "La scissione non avrebbe senso" : Alla scissione di Matteo Renzi dal Pd, Enrico Letta dice di non credere, ma dalle colonne del Corriere della Sera invita l’ex segretario ed ex premier a fermarsi. Tanto più che proprio Renzi ha giocato un ruolo attivo nella nascita dell’alleanza M5S-Pd che ora sostiene il Conte-bis.“Una scissione a freddo non avrebbe senso, visto anche il modo intelligente e inclusivo in cui Zingaretti ha gestito questa fase. Non ...

Migranti : Gasparri - ‘rispetto Enrico Letta ma sue proposte vanno respinte’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – ‘Ho rispetto per Enrico Letta ma le sue proposte sull’immigrazione vanno assolutamente respinte. Quando è stato alla guida del governo si avviò una politica dagli esiti catastrofici”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Lui -aggiunge- ricorda l’operazione Mare nostrum che importò in Italia decine e decine di migliaia di stranieri. Il disastro è ...

Giuseppe Conte - a sostituirlo ci penserà Enrico Giovannini : il braccio destro di Letta sostenuto da M5s : Nelle difficili trattative per l'accordo M5s-Pd, spuntano i primi nomi sui possibili premier. In pole c'è Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat ed ex ministro del Lavoro del governo Letta. Un nome che potrebbe compiacere anche i grillini, proprio per la lotta, da parte di Giovannini, alla pove

Totopremier - prende quota Enrico Giovannini : chi è l'ex ministro di Letta che piace al M5s : Romano, 62 anni, è un docente di statistica economica. Ma soprattutto è il candidato che potrebbe essere chiamato a guidare...

Crisi - Pd spaccato sul Conte bis Ipotesi Enrico Letta commissario : Il discorso pronunciato ieri da Renzi al Senato è piaciuto perfino a palazzo Chigi ma non è un mistero che la figura del senatore di Scandicci sia ritenuta ingombrante dalle parti del Nazareno. Il timore dei fedelissimi di Zingaretti Segui su affaritaliani.it

"La distruzione degli avversari politici fa male all'Italia" - dice Enrico Letta : "Non è con la politica costruita sulla distruzione dell'avversario che si fa del bene all'Italia". Parole salviniane e renziane "come asfaltare, rottamare, ruspa sono responsabili del degrado politico nel quale siamo stati costretti a vivere in questi anni". A dirlo è Enrico Letta presentando il suo saggio "Ho imparato" (il Mulino) alla rassegna di Finale Ligure "Un libro per l'estate" a poche ore dal discorso del premier Conte in Senato. ...

Sergio Mattarella e il governo dell'inciucio Pd-M5s. L'ipotesi raggelante : Enrico Letta premier : Per riuscire a formare un governo Pd-M5S non basteranno gli accordi "alla tedesca" o i voti in aula. Bisognerà convincere anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e non sarà semplice. L' uomo del Colle sembra intenzionato a dire la sua e nelle ultime ore avrebbe fatto filtrare il nome

In Onda - Enrico Letta : "La crisi? Tutto è nelle mani dei grillini - sono loro ad avere il 37% in Parlamento" : "Ciò di cui parla Grillo sarebbe una svolta totale, ma adesso sarebbe troppo prematuro. Mi sembra che ora sia un modo per creare e aumentare confusione". Parola di Enrico Letta che, ospite a In Onda su La7, commenta le dichiarazioni di Beppe Grillo in merito all'apertura del Movimento nei confronti

Morto Fabrizio Saccomanni - fu ministro dell’Economia nel governo di Enrico Letta : Banchiere ed economista, aveva 76 anni. Aveva maturato una grande esperienza internazionale. Fu ministro dell’Economia del governo Letta tra il 2013 e il 2014

Morto Fabrizio Saccomanni : l'ex ministro dell'Economia di Enrico Letta aveva 76 anni : Addio a Fabrizio Saccomanni, ex ministro dell'Economia nel governo Letta, Morto oggi, giovedì 8 agosto, all'età di 76 anni. Banchiere ed economista, fu alla guida di via XX Settembre dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. Da aprile 2014 era presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit.