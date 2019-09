Enrico Brignano | Domenica In Venier | “Stessa cosa detta a Verissimo”

Fonte : lanostratv

(Di domenica 15 settembre 2019)glissato da MaraIn:è successo Esattamente come fatto nella puntata di Verissimo,In ha ripetuto le stesse battute a distanza di 24 ore dal ritorno del salotto di grande successo di Silvia Toffanin. Il comico romano è stato invitato per promuovere il suo film, ‘Tutta un’altra Vita‘, distribuita nelle sale cinematografiche italiane il 12 settembre scorso, e sta già ottenendo un buon riscontro di critica e pubblico. AIn, come fatto a Verissimo, ha detto che non è venuto a fare pubblicità al film perchè non sarebbe una bellafare pubblicità occulta. A quel punto Maraha glissato e tagliato corto affermando: “Ah no? Ma se hai detto la stessaieri a Verissimo, ti ho visto!” Naturalmente l’attore si è un po’ imbarazzato ma, per fortuna, sa salvarlo è stata ...

iPhaele : Ma Enrico Brignano solo a me fa cagare e non fa ridere manco per sbaglio? #DomenicaIn - TomValOfficial : Certe cose vanno dette con estrema chiarezza: Enrico Brignano ha devastato questo paese. - piobulgaro : Flora Canto racconta il passato con Enrico Brignano: 'mi ha lasciata per paura' Leggi qui ?… -