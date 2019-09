Eleonora Daniele si è sposata | il matrimonio vip con Giulio Tassoni dopo 16 anni di

Il matrimonio di Eleonora Daniele (e gli altri gossip del weekend) : Il matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di Eleonora DanieleIl matrimonio di ...

Chi è Giulio Tassoni - l’imprenditore che ha sposato la conduttrice Eleonora Daniele : Pochi conoscono Giulio Tassoni, l'uomo che ha catturato il cuore della conduttrice Rai e che l'ha sposata il 14 settembre 2019 dopo sedici anni d'amore. Si tratta di un imprenditore attivo nel campo della cosmesi, discendente del noto scrittore seicentesco Alessandro Tassoni e lontano dal mondo dello spettacolo.Continua a leggere

Eleonora Daniele ha sposato Giulio Tassoni - le foto e i video del matrimonio : La conduttrice, final,ente, ha detto sì al suo Giulio Tassoni, dopo sedici anni di fidanzamento, sei di convivenza e vari annunci di nozze, poi rimandate. Tantissimi gli invitati vip alla festa, da Al Bano (che ha cantato l'Ave Maria) a Riccardo Fogli, da Maria Grazia Cucinotta a Elena Santarelli.Continua a leggere

