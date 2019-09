Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019)ospite aIn ha “regalato” un momento davvero esilarante, ovviamente orchestrato dalla sapientein combutta con la figlia di, Cristel. Lastava infatti parlando dell’ostetrica che ha fatto nascere le sue figlie dicendo di essere rimasta in contatto con la donna finché era viva. A quel punto, scoppiando a ridere fino alle lacrime, chi ha annunciato? Proprio l’ostetrica: “Guarda, è la prima puntata diIn e noi siamo riusciti a resuscitare la signora Mirella“. Ovviamente in studio e sui social la cosa è diventata virale: “vo fosseperché non ha risposto alla partecipazione del matrimonio di Cristel”. La signora Mirella ha però spiegato di aver ricevuto in ritardo l’invito e di non aver risposto per questo. E ha risposto con dolcezza a: “Guarda, io sono ...

alessandro_adl : RT @ilmessaggeroit: #domenica in, #romina power a #domenica in: «Non vorrei vaccinare i miei nipoti». Ma la figlia la gela in diretta https… - ilmessaggeroit : #domenica in, #romina power a #domenica in: «Non vorrei vaccinare i miei nipoti». Ma la figlia la gela in diretta - Noovyis : (Domenica In, Romina Power ricorda l’ostetrica che crede morta. E Mara Venier, ridendo fino alle lacrime, la annunc… -