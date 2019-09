Diretta Serie A | Hellas Verona - Milan Paquetà e Suso per far sbloccare Piatek

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) Archiviata la sosta per le nazionali si torna allaA e a chiudere la terza giornata di campionato si sfidano. In classifica l'gode di un punto in più rispetto ai rossoneri frutto di una vittoria e un pareggio, mentre ildopo la sconfitta di Udine ha portato a casa i tre punti tra le mura amiche contro il Brescia grazie al gol di Calhanoglu. Ulteriore cambio di modulo per Giampaolo che schiererà una sorta di 4-3-2-1 conche agiranno sulla trequarti a supporto del sempre più in crisi; a centrocampo Biglia pare favorito rispetto a Bennacer per il ruolo di regista titolare. Prima convocazione per i nuovi acquisti Theo Hernandez e Rebic. Juric che ritrovada avversario dovrebbe far partire titolare l'ultimo acquisto del Calciomercato estivo: l'ex clivense Stepinski al posto di Tutino. In difesa Gunter dovrebbe scendere in ...

