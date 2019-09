DIRETTA COSENZA PESCARA Streaming video DAZN | tanti pareggi nei precedenti

Serie B - il Cosenza ospita la Salernitana : DIRETTA su DAZN : Il campionato è iniziato nel migliore dei modi per la nuova Salernitana di Mister Ventura, reduce dal successo casalingo contro il Pescara. Alla prima trasferta stagionale gli ospiti sono però attesi da un avversario non semplice come il Cosenza, che ha fermato sul pareggio il Crotone in un derby tutto calabrese. L’ultimo successo esterno dei […] L'articolo Serie B, il Cosenza ospita la Salernitana: diretta su DAZN è stato realizzato ...