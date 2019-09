Coppa Bernocchi | Viviani attacca da lontano | ma vince Bauhaus

Coppa Bernocchi 2019 : Viviani attacca e dà spettacolo - ma a vincere è Phil Bauhaus : Phil Bauhaus (Bahrain-Merida) centra, finalmente, la sua prima vittoria stagionale nella 101esima edizione della Coppa Bernocchi. Il tedesco ha vinto lo sprint di gruppo sul traguardo di Legnano davanti a Simone Consonni (UAE Team Emirates) e Imerio Cima (Nippo-Vini Fantini). Non ha partecipato alla volata Elia Viviani (Nazionale Italiana), il quale ha corso all’attacco, dando spettacolo e provando a evitare l’arrivo a ranghi ...

Coppa Bernocchi 2019 oggi : orario d’inizio - tv - streaming e programma (15 settembre) : oggi (domenica 15 settembre) si correrà la Coppa Bernocchi 2019, seconda prova del Trittico Lombardo. La classica che si svolge a Legnano (Milano) raggiunge quest’anno la sua 101ma edizione e proporrà il classico percorso caratterizzato dal circuito della Valle Olona, con il GPM di Morazzone, e poi da quello cittadino finale per un totale di 198,2 km. Un tracciato che sulla carta si adatta ai velocisti e per questo il corridore più atteso sarà ...

Ciclismo - Coppa Bernocchi : Colbrelli cerca il tris record - in tv su Rai Sport 15 settembre : Organizzata dall’U.S. Legnanese, domenica 15 settembre si disputerà la 101^ edizione della Coppa Bernocchi, longeva classica di fine stagione inserita nel calendario UCI Europe Tour (classe 1.1) e valida per la Ciclismo Cup, oltre che seconda prova del Trittico Lombardo, preceduta dalla Coppa Agostoni di Lissone in programma nello stesso weekend, ma sabato e prima della Tre Valli Varesine che si correrà il prossimo 8 ottobre. Corsa storica del ...

Coppa Bernocchi 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Viviani - Bauhaus - Lutsenko e Coquard : Domenica 15 settembre prenderà il via la Coppa Bernocchi, seconda prova del Trittico Lombardo. Molti gli attesi prostagonisti in quella che resta una delle semiclassiche adatte alle ruote veloci più prestigiose del calendario italiano. Ci sarà la nazionale italiani coi due campioni europei, uno dei professionisti e l’altro degli U23, Elia Viviani e Alberto Dainese. Oltre a loro, puntano al successo anche Bryan Coquard (Vital-Concept), ...

Coppa Bernocchi 2019 : il percorso ai raggi X. Il circuito della Valle Olona per fare la differenza : La città di Legnano (Milano) si prepara per la 101^ edizione della Coppa Bernocchi, che andrà in scena domenica 15 settembre e coinvolgerà la città del Carroccio, sede di partenza e arrivo, diversi comuni dell’altomilanese, e altrettanti della provincia di Varese, la parte decisiva del percorso. Ricordiamo che la Coppa Bernocchi è valevole come seconda prova del Trittico Lombardo tra Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine. Ma adesso andiamo ...

Ciclismo - Coppa Bernocchi 2019 : programma - orari e tv. Sonny Colbrelli per la tripletta : La città di Legnano (Milano) si prepara per la 101^ edizione della Coppa Bernocchi, che andrà in scena domenica 15 settembre e coinvolgerà la città del Carroccio, sede di partenza e arrivo, diversi comuni dell’altomilanese, e altrettanti della provincia di Varese, la parte decisiva del percorso. Ricordiamo che la Coppa Bernocchi è valevole come seconda prova del Trittico Lombardo tra Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine. La novità di ...