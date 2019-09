Conte ha preso la rincorsa verso Inter-Juve del 6 ottobre

Giancarlo Giorgetti : “Conte da marzo ha cambiato pelle - ha preso in mano la situazione” : “Conte ha cambiato pelle dopo le elezioni europee, se ne sono accorti tutti”. Così Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario leghista di Palazzo Chigi, commenta il discorso fatto dal premier alla Camera per la fiducia in un’intervista a La Stampa. “Ha maturato la consapevolezza che o prendeva in mano lui la situazione o finiva male. E ha preso in mano lui la situazione, ha iniziato a fare il leader”.Il ...

Conte : "Andrò in Aula - sarà una crisi trasparente " | Salvini : "Mi candido premier" | Di Maio : "La Lega ha preso in giro il Paese" | Zingaretti : "Pronti alle urne" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

