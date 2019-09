Conte come Badoglio nel 1943 Il governo non dura | presto al voto

Luigi Di Maio alla Farnesina come Salvini al Viminale : i grillini ora temono l'esclusione di Conte : "Speriamo non faccia come Salvini". Questo è ciò che mormorano i grillini di Luigi Di Maio. Il leader, ora che si è insediato alla Farnesina, non smette più di indire riunioni senza la presenza del premier. "Non abbiamo sedi operative: prima Di Maio era vicepremier e ministro dello Sviluppo economic

Giovanni Tria - il più umiliante dei licenziamenti : "Via dal ministero - come l'ho saputo". Capito Conte? : Neanche una telefonata. Giovanni Tria, ormai ex ministro dell'Economia del Conte I, si è lamentato ad Agorà per essere stato informato della sua sostituzione in via XX Settembre solo via stampa. "Leggo le notizie", ha ammesso sconsolato l'ex titolare di via XX Settembre, massacrato a turno da Matteo

Conte2 - Scanzi : “Di Maio? Da Floris era entusiasta del governo come Vittorio Feltri quando va dall’urologo. O ci crede o stia a casa” : “governo Conte bis? Io lo chiamo ‘governo Mazinga’, per via dell’unione tra Di Maio e Zingaretti. Ha migliaia di punti i deboli che rende tutti perplessi, ma è forse l’ultima stazione prima del precipizio chiamato Salvini, Meloni e altre frattaglie residuali di destra. Se, però, fai un governo del genere, con tutte le sue difficoltà, ci devi credere. Altrimenti stai a casa”. E’ il commento del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ...

Conte BIS/ Autonomia e Mezzogiorno - come vincere i dubbi di Ue e Nord : Servono politiche innovative e un maggior coordinamento tra i vari strumenti. L'obiettivo è uno sviluppo più giusto e coeso dell'intero Paese

Chef Rubio e la manifestazione anti-Conte : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Forze dell’ordine schierate”. La replica della polizia : “Fastidioso e sconcertante” : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c’erano Forze dell’ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all’ideologia politica“. Così ha twittato Gabriele Rubini in arte Chef Rubio commentando una foto della manifestazione organizzata lunedì dal centrodestra in piazza Montecitorio mentre alla Camera ...

Gianluigi Paragone attacca Giuseppe Conte : "Come Il Rinoceronte". Eppure resta al suo posto : Anche ad Agorà, in diretta su Rai 3, Gianluigi Paragone - il grillino fedelissimo di Alessandro Di Battista - cerca di spiegare la sua ultima piroetta. Ricapitolando: aveva promesso che in caso di accordo col Pd avrebbe lasciato il M5s e non lo ha fatto; aveva poi promesso che avrebbe votato la sfid

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - Aula come un ring : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

Il BisConte passa e nella Lega pensano a come moderarsi : Roma. E’ il giorno della rassegnazione, per la Lega. E della normalizzazione, per il governo del Bisconte che incassa la fiducia definitiva al Senato. Matteo Salvini parla un po’ sotto tono in un’Aula in cui stancamente ciascuno recita il ruolo suo. E allora tra la nuova maggioranza e la nuova oppos

Come è stato il match al Senato tra Conte e Salvini : "Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Monti e Renzi. Con tutto il rispetto". Questo l'incipit dell'intervento di Matteo Salvini al Senato che è stato interrotto, per gli applausi dei suoi sostenitori, ben ventisette volte in venti minuti. Un discorso che, oltre a non risparmiare aspre critiche al nuovo esecutivo, ha etichettato il premier con l'appellativo "il presidente Conte-Monti" ricordando ...

Matteo Salvini in Senato - attacco totale a Giuseppe Conte : "Come Monti. Traditore - che schifezza" : E venne il momento dell'intervento di Matteo Salvini in aula al Senato, nel giorno in cui Giuseppe Conte chiede la fiducia a Palazzo Madama. Il leader della Lega, l'ex ministro dell'Interno rimasto fuori a causa della crisi che ha scelto di aprire e della manovra di palazzo tra M5s e Pd. E Salvini p

Pietro Senaldi : "Giuseppe Conte come avvocato pensa al suo stipendio. Quindi è passato dalla Lega al Pd" : "Giuseppe Conte è un trasformista e la stampa se ne accorge adesso". Pietro Senaldi commenta la trasformazione del premier che è passato dalla presidenza del Consiglio di un governo con Matteo Salvini a quello con Nicola Zingaretti. "Conte è un avvocato e rappresenta gli interessi di chi gli garanti

L'accademese di Conte. Come parla il presidente del Consiglio : Ha promesso di prendersi “cura delle parole”, ma poi ha iniziato con il latino, proseguito con un po’ di inglese e ieri, Giuseppe Conte, più parlava e più si piaceva, ma forse rischiando di non farsi capire. Nuovamente premier, Conte ha dichiarato alla Camera di essere “mosso dal primario obiettivo

Alfonsi : è importante che Conte indichi Roma come priorità : Roma – “Avere ascoltato dalle dirette parole del Presidente del Consiglio che questo governo si caratterizzera’ per una particolare attenzione nei confronti di Roma, e’ una novita’ importante e auspico possa trovare la massima collaborazione di tutte le forze politiche che hanno a cuore il destino della Capitale. Anche se a oggi ci troviamo davanti a semplici dichiarazioni di intenti voglio raccogliere la sfida come ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - come cambiano le due misure col nuovo governo Conte : Con la nascita del nuovo governo Conte 2, due misure volute fortemente dal precedente esecutivo rischiano di subire qualche modifica: Reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero essere in parte "migliorate" o, addirittura, si potrebbe arrivare a una chiusura anticipata dell'anticipo pensionistico. Ma le differenze di veduta tra Pd e M5s per il momento rimangono e la sintesi non è ancora stata trovata.Continua a leggere