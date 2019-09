CONFINDUSTRIA E GOVERNO Imprese ed export | la riforma può funzionare

CONFINDUSTRIA : sul Governo ottimisti ma giudicheremo dai fatti : Confindustria: sul Governo ottimisti ma giudicheremo dai fatti. Sono sempre ottimista nelle aspettative, dopodiche' giudicheremo nei fatti.

CONFINDUSTRIA al governo Conte : “Non chieda più deficit all’Europa” : Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parla dal Forum Ambrosetti di Cernobbio e si dice ottimista sul futuro del governo Conte bis, ma avverte Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in vista della manovra: "La prima cosa da non fare è quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente".Continua a leggere

CONFINDUSTRIA E GOVERNO/ Quel "neocentrismo" di M5s che serve alla ripresa : Dal taglio del cuneo fiscale ai giovani le richieste degli industriali non cambiano. Ma ora sembra che muro dei pregiudizi sia caduto

Da Bankitalia a CONFINDUSTRIA - già tempo di raccomandazioni al nuovo Governo : Lo spread cala a 182 punti. Era da un mese che non si registrava un valore così basso. Il tasso sul decennale del Tesoro scende all′1,13% e non succedeva dal settembre del 2016. È passata poco più di un’ora dalla formalizzazione della nuova virata, questa volta in positivo, della trattativa tra il Pd e i 5 stelle. I mercati annusano, recepiscono e lanciano indicazioni: bene così, avanti. La stessa ...

Governo : Ravanelli (CONFINDUSTRIA Piemonte) - 'si voti - serve stabilità' : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Un Governo politico, stabile e capace di garantire certezze senza rimettere in discussione temi come la Tav e l'autonomia. E' questo che chiede il mondo imprenditoriale. A farsi portavoce di questa richiesta è Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte, inter

Autonomia : CONFINDUSTRIA Vicenza a Conte - basta ipocrisia - Governo vuole tutelare status quo : Vicenza, 22 lug. (AdnKronos) - "Una lettera aperta di rivendicazione delle proprie prerogative e di richiesta di rispetto istituzionale - che mi pare non sia mai oggettivamente mancato a Zaia e Fontana - è un atto lecito, ma questo non significa che i veneti e i lombardi debbano accettare passivamen

Autonomia : CONFINDUSTRIA Vicenza a Conte - basta ipocrisia - Governo vuole tutelare status quo (2) : (AdnKronos) - "E quando il Premier fa una distinzione tra 'noi', i veneti e i lombardi, e 'gli altri' 45 milioni di cittadini, tralascia che 5 regioni da Nord a Sud hanno competenze diverse, che già oggi scuola (come testimoniano i test Invalsi) e il servizio sanitario nazionale (vedasi i bilanci re

