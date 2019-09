Con l' invasione riparte il business | ogni migrante costa 42 euro al giorno

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Antonella Aldrighetti La cifra lievita e ad accaparrarsi l'appalto sono le solite coop Roma - Porti aperti e navi umanitarie col vento in poppa. È questa l'istantanea della politica sugli immigrati del neo governo giallorosso che si prepara a rimpinguare le casse delle cooperative sociali e degli enti benefici di risorse pubbliche. A Lampedusa e nell'intera provincia agrigentina tutto è pronto per accogliere i nuovi immigrati. Ilè ripartito alla grande e con una velocità estrema. Il centro di accoglienza straordinario (Cas) dell'isola è pronto a erogare nuovi servizi per 98 immigrati alla cifra di 42,80alper ciascuno. L'appalto è stato assegnato per 6 mesi alla coop Badia grande di Trapani e complessivamente ammonta a 750 mila. Per cui, calcolatrice alla mano è stato abbondantemente soppiantato il decreto Salvini sulla revisione dei costi per ...

LiaQuartapelle : Con Salvini sono sbarcate 5638 persone. Non era una invasione, non è invasione l’arrivo di 82 persone sulla Ocean V… - matteosalvinimi : Il primo atto del nuovo governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione? Impugnare una legge del Friuli Venezi… - virginiaraggi : Con il Presidente della Repubblica a Porta S. Paolo per ricordare cittadini e militari che persero la vita per dife… -