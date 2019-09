Come si compra un’opera d’arte immateriale?

Termostato WiFi : Come funziona e quali comprare : La gestione intelligente del clima è uno degli argomenti più importanti nel campo della Domotica, quella branca della tecnologia che si impegna per creare una casa sempre più smart e vicina alle nostre necessità. Il leggi di più...

Maxi vincita Superenalotto? Come vivere di rendita e cosa comprare con 180 mln : Per «campare» senza pensieri le alternative non mancano: dalla casa al mare ai conti deposito, fino alle «Amazon» del futuro. Ma se si hanno aspirazioni da star si potrebbe anche acquistare un’isola. O addirittura Cristiano Ronaldo

Come comprare un dollaro di azioni di Amazon o Apple : Investire in trecento società quotate a Wall Street, provare il brivido del trading senza mettere in gioco una fortuna. Revolut, fintech company londinese con sei milioni di utenti attivi in Europa, ha lanciato dal primo agosto una piattaforma di scambi che permetterà l’acquisto di azioni frazionate di società del New York Stock Exchange e del Nasdaq. Con un solo dollaro si potrà comprare una piccola porzione di azione di una big tech, ...