Club Italia | una serata per Clay Regazzoni

L’Entella è il primo Club italiano ad adottare Zone7 - un’applicazione per prevenire gli infortuni : L’edizione di Genova della Repubblica riporta che l’Entella è diventata la prima società italiana ad adottare Zone7, applicazione intelligente per la rilevazione e prevenzione degli infortuni e l’ottimizzazione. Questo servizio sfrutta un motore di intelligenza artificiale che macina un grande numero di dati (tracking/ GPS, biomeccanici, test atletici, sonno, saliva, ecc.) e consente allo staff atletico di prevedere gli infortuni ...

Il Napoli è il quarto Club italiano per investimenti. Il City supera il miliardo : Chi ha speso di più per la composizione della sua rosa attuale? Per quel che riguarda i club italiani, soltanto la Juventus rimane nella top 10 europea con investimenti pari a 719 milioni di euro. Il secondo club italiano è il Milan, che ha speso 408 milioni di euro per la sua attuale rosa, mentre l’Inter si ferma a 364 milioni. quarto il Napoli (325 milioni) e quinta la Roma (254 milioni). Curiosamente l’Atalanta, qualificatasi per la prima ...

Club italiano nei guai - indagati per frode fiscale : eseguito decreto di sequestro patrimoniale [NOME e DETTAGLI] : Sono ore calde per quanto riguarda il mondo del calcio, non solo le grandi piazze anche nelle categorie inferiori si verificano fatti che in poco tempo arrivano alla ribalta della cronaca. E’ quanto successo oggi, nel dettaglio la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per un importo complessivo di 225 mila euro nei confronti dell’A.S. Torrese, si tratta di una squadra di calcio ...

Calciomercato - in Italia spesi 1 - 5 miliardi : l’Inter regina - il Genoa il Club più virtuoso : L’ultima finestra di Calciomercato è stata veramente emozionante con le big del campionato che hanno speso tanto per rinforzare le rose. L’Inter è la regina con 212 milioni investiti, davanti alla Juventus che è per quella che ha ha speso (1,272 miliardi di euro) e incassato (787 milioni) di più negli ultimi dieci anni. La società più virtuosa è il Genoa con un saldo attivo di 193 milioni di euro, è lo studio emerso dal Cies, ...

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (anche dalla Premier) e si trattengono i top player : i Club sognano la loro operazione Cr7 : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Calciomercato chiuso? Macchè - la lista svincolati : quante occasioni per i Club italiani [FOTO] : Il Calciomercato è andato in archivio nella serata di ieri ma i club italiani possono ancora tesserare nuovi calciatori grazie alla lista svincolati. Sono stati tre mesi molto intensi e la regina delle trattativa è stata sicuramente l’Inter, tanti colpi messi a segno per l’allenatore Antonio Conte, i più importanti sono stati Sensi, Barella, Lukaku e Sanchez, difficoltà in uscita per la Juventus che non è riuscita a piazzare ...

Comune : evento affidato a Italia Marathon Club-Infront : Roma – È stato aggiudicato in via definitiva l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione della manifestazione denominata ‘Manifestazione podistica Maratona Internazionale di Roma – Roma Capitale City Marathon – evento sportivo’ per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ed eventuale biennio successivo. Lo fa sapere con una nota il Comune di Roma. Il soggetto aggiudicatario, che e’ stato ...

Champions 2019/20 - i ricavi minimi dei Club italiani : Champions League ricavi squadre italiane 2019 2020 – Nella giornata di ieri sono stati sorteggiati i gironi della nuova UEFA Champions League. La definizione dei 32 club che parteciperanno all’edizione 2019/2020 ci permette di ottenere una stima precisa dei ricavi minimi delle società italiane, a prescindere dal percorso di ciascun club da pra in avanti. […] L'articolo Champions 2019/20, i ricavi minimi dei club italiani è stato realizzato ...

Champions League : la reazione dei Club italiani dopo i sorteggi : “sorteggio? Buono, difficile come sempre, ma sono molto fiducioso nella mia squadra, non vedo l’ora”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo a Sky dopo il sorteggio di Champions. “Ci sono tante squadre che vogliono vincere, è sempre dura, ma non vedo l’ora di iniziare, sono molto positivo, faremo veramente bene in questa stagione”, ha aggiunto Cr7 che sull’inizio di stagione ha aggiunto: ...

Club Napoli Allnews : parte la settima stagione su TeleClubitalia Canale 98 : Ricominciamo…, si ricominciamo dopo la splendida avventura di Dimaro, riparte Club Napoli Allnews. Consueto appuntamento con i pre e post gara, questa sera dalle 19:30 e fino a mezzanotte, e con l’appuntamento ormai consolidato del pomeriggio dalle 15:30 fino alle 19:00. settima stagione per la trasmissione condotta da Francesco Molaro su TeleClubitalia Canale 98 che dà spazio ai tifosi con tre ore e più di news, approfondimenti, live e ...

DIRETTA GENOA IMOLESE/ Streaming video tv : come arrivano i due Club - Coppa Italia - : DIRETTA GENOA IMOLESE: Streaming video e tv e risultato live della sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione DIRETTA di Coppa Italia. GENOA IMOLESE non sarà visibile in DIRETTA tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in DIRETTA Streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due ...

DIRETTA ARZIGNANO MODENA/ Streaming video tv : sfida inedita tra i Club - Coppa Italia Serie C - : DIRETTA ARZIGNANO Valchiampo MODENA: info Streaming video e tv della partita, oggi per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Ounas sempre più lontano da Napoli : un Club italiano sulle sue tracce : Secondo il sito gianlucadimarzio.com, Adam Ounas, attaccante algerino del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri. Le pretendenti non mancano, soprattutto dopo l’ottima comparsa in Coppa d’Africa vinta proprio dalla sua Algeria. Tra queste spicca il Cagliari: “Per quanto riguarda l’attacco, salgono le quotazioni di Ounas che arriverebbe in prestito con diritto (il Napoli chiede 5 milioni di prestito ed un riscatto ...

Pallavolo - ufficializzato il roster del Club Italia Crai per il prossimo campionato di Serie A2 femminile : La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata dal tecnico Massimo Bellano In vista della prossima stagione è stato definito l’organico del Club Italia Crai che prenderà parte al campionato di A2 femminile 2019-2020 (girone A). La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata ...