Cimice asiatica | torna l' allarme con il caldo fuori stagione

Caldo - SOS insetti : allarme per la Cimice asiatica : Con il ritorno del grande Caldo fuori stagione, crescono i vantaggi per la vendemmia ma “si moltiplicano gli insetti nelle case e nelle campagne con le fastidiose zanzare che hanno ripreso a volare“: Coldiretti rilancia l’allarme “per la cimice asiatica in agricoltura“. Questi insetti, riferisce Coldiretti, “hanno già provocato una strage dei raccolti con danni stimati in 250 milioni di euro”: nel nord ...

In Friuli Venezia Giulia la Cimice asiatica ha distrutto quasi il 100% dei raccolti : Un vero e proprio flagello, dal quale fino a ora è quasi impossibile difendersi. La presenza diffusa della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), rinvenuta per la prima volta nel 2014 in Friuli Venezia Giulia, è un problema grave e pressante per le aziende agricole regionali, che registrano danni alle colture fino al 100% del raccolto. Difficoltà e gravità di una situazione, già nota a livello regionale, sono ...

Mantova - frutticoltura a rischio : “Cimice asiatica come la Xylella. Distrutte intere coltivazioni. Danni per 9 - 5 milioni di euro” : Un intero comparto agricolo, quello della frutticoltura Mantovana, rischia di scomparire del tutto. Il motivo sono i Danni causati da un insetto dal nome scientifico complicato, Halyomorpha Halys, meglio noto come “Cimice asiatica”. Un vero e proprio flagello per le colture frutticole della provincia di Mantova con Danni stimati da Confagricoltura in 9 milioni e mezzo di euro. “Le segnalazioni che ci arrivano dai coltivatori di frutta delle ...

Allarme Cimice asiatica : sta distruggendo l'agricoltura nel Nord Italia : L'insetto sta flagellando i frutteti e le campagne tra Emilia-Romagna e Veneto, mettendo a rischio tutto il settore. Il...

Flagello Cimice asiatica : “Coltivatori disperati pronti al taglio dei frutteti” : Gli agricoltori “sono disperati e minacciano di abbattere tanti ettari di frutteti, in un’area tra le più vocate al mondo. La situazione dei danni causati dalla cimice asiatica nelle campagne è drammatica, tanto da mettere fortemente a rischio il comparto ortofrutticolo di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In ragione di ciò, chiediamo risposte in tempi brevi alle istituzioni, Governo in primis; a fronte, infatti, di una ...

Agricoltura : Cia Padova - Cimice asiatica un flagello - vendite in calo del 90% (2) : (AdnKronos) - La provincia di Padova conta quasi 800 ettari di superficie coltivata a pere e mele, che rischia di essere seriamente compromessa dalle infestazioni della cimice asiatica. Ma il fenomeno, come anticipato, non interessa solo le aziende produttrici di frutta: "Sta attaccando tutto, anche

Contro la Cimice asiatica arriva la sua acerrima nemica - la “vespa samurai” : “Per fermare la strage dei raccolti causati dalla cimice asiatica che con il caldo si sta moltiplicando nelle campagne ed in città arriva il primo via libera alla diffusione della vespa samurai, nemica naturale dell’insetto che sta devastando meli, peri, kiwi, ma anche peschi, ciliegi, albicocchi e piante da vivai con danni che possono arrivare fino al 70% delle produzioni“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente ...

Agricoltura : assessore veneto - Cimice asiatica calamità come Xylella al Sud : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - “Chiederò al Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio di istituire al più presto un tavolo nazionale sulla cimice asiatica, insetto che si sta rivelando un vero e proprio flagello per le colture frutticole del Nord Italia. È indispensabile attivare un pia

Agricoltura : assessore veneto - Cimice asiatica calamità come Xylella al Sud (2) : (AdnKronos) – Per contrastare la diffusione della cimice asiatica la Regione veneto ha affidato, dal 2016, al dipartimento di DAFNAE (Dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente) dell’Università di Padova un progetto di ricerca che prevede prove di laboratorio sugli effetti degli insetticidi e attività sperimentali per misurare gli effetti dell’introduzione di possibili insetti antagonisti, ...