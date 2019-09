“Chiudi la bocca!” Emma Marrone esplode sui social | stavolta la rabbia è troppa

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2019)alla fine non ha retto più ed è esplosa. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, la cantante si è imbattuta nel messaggio di un utente che le ha consigliato di cambiare staff dopo il decennale: l’artista pugliese ha replicato difendendo i suoi collaboratori e il duro lavoro che fanno ogni giorno per permetterle di ottenere costantemente dei risultati di rilievo. La chiacchierata cheha deciso di concedersi ieri con i fan su Instagram, riporta Blastingnews in un lungo articolo, ha fatto emergere un curioso retroscena tra la cantante e un fan piuttosto insistente. Mentre preparava la valigia, venerdì 13 settembre l’artista ha deciso di proporre il gioco “Fammi una domanda” ai suoi follower: fra le tante richieste, ce n’è stata una in particolare che non è piaciuta alla diretta interessata.”Meriti molto di più. ...