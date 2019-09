Chi è Giulio Tassoni | l’imprenditore che ha sposato la conduttrice Eleonora Daniele

Mister Italia 2019 è Giulio SChifi - passione per basket e trascorsi a Uomini e Donne : Il più bello d’Italia è lui, Giulio Schifi, 23 anni di Rieti. Il giovane, alto 1,87 moro con gli occhi scuri, ha sbaragliato la concorrenza degli altri trenta finalisti, conquistando la fascia di Mister Italia 2019. A incoronarlo al termine della finale del concorso di bellezza maschile è stato il presidente di giuria, Vladimir Luxuria, che lo ha aiutato a indossare la fascia di Mister. Dopo l'incoronazione di Miss Italia, Carola Stramare, ecco ...

Uomini e Donne - l’ex corteggiatore Giulio SChifi è Mister Italia 2019 : Mister Italia 2019 è Giulio Schifi, ex corteggiatore di Uomini e Donne Si chiama Giulio Schifi ed è Mister Italia 2019. In tanti hanno parlato della Miss Carolina Stramare ma in pochi hanno riservato la dovuta attenzione alla versione maschile del concorso di bellezza. Giulio Schifi ha trionfato nella bellissima Trani ed è stato premiato […] L'articolo Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Giulio Schifi è Mister Italia 2019 proviene da ...

Mister Italia 2019 è Giulio SChifi - ex di Uomini e Donne che corteggiò Giulia Cavaglià : Imprenditore rietino 23enne che sogna di diventare attore, ha trionfato nel più importante concorso Italiano di bellezza maschile. Nella primavera 2019 è apparso in televisione, come corteggiatore della tronista Giulia Cavaglià nel dating show di Maria De Filippi, ed è diventato amico di Alessio Campoli.Continua a leggere

U&D - Giulio Raselli con una ragazza : il trono è a risChio : Il trono di Uomini e Donne per Giulio Raselli sembra allontanarsi sempre di più. Il modello infatti è stato fotografato a Formentera mentre flirtava con una ragazza, dimostrando di non rispettare i termini fissati dal programma. Classe 1990, Raselli è nato a Valenza, in provincia di Alessandria da papà italiano e mamma originaria del Guatemala. Sguardo intenso e fisico statuario gli hanno consentito di conquistare moltissime telespettatrici. ...

Giulio Raselli viene scoperto in vacanza con una donna : il trono sarebbe a risChio : Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. In queste ore, però, circolano già le prime indiscrezioni su quelli che sarebbero i nuovi possibili tronisti della trasmissione da settembre e tra i candidati in pole position sembrerebbe esserci anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e ...

Giulio Raselli beccato con una mora : il trono di Uomini e Donne a risChio? : Deianira Marzano ha accusato Giulio Raselli di aver flirtato con una sconosciuta in un locale di Formentera e ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrarrebbe in "flagranza di reato". Il nome di Giulio Raselli è diventato ormai celebre tra gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è fatto conoscere nelle vesti di single a Temptation Island e, secondo i rumors, pare sia il primo ...

Giulio Golia - gli Chiedono un selfie al funerale di Nadia Toffa : la sua risposta : Un netto, educato ma fermo, rifiuto. Così Giulio Golia, storico inviato de Le iene che negli ultimi anni ha anche fatto capolino in conduzione, ha risposto a una signora che gli ha chiesto di fare una foto insieme fuori dalla chiesa dove è stato celebrato il funerale di Nadia Toffa, la presentatrice e inviata dello show di Italia Uno appena scomparsa dopo una battaglia di quasi due anni con un tumore. Golia ha fatto capire alla donna che gli ...

Nadia Toffa - funerali : donna Chiede selfie a Giulio Golia - la reazione : Nadia Toffa: ai funerali una donna ha inverosimilmente chiesto un selfie a Giulio Golia. La reazione del conduttore de Le Iene (il video) Questione di rispetto, di tatto, di sensibilità. Questione che qualcuno ha smarrito la ‘retta via’, perdendosi nei meandri dei selfie, degli smartphone, del non senso. Non c’è altra spiegazione se non il […] L'articolo Nadia Toffa, funerali: donna chiede selfie a Giulio Golia, la ...

È morto Giulio ChierChini - il disegnatore che ha fatto la storia di “Topolino” : Si è spento all'età di 91 nella sua città natale, Genova, Giulio Chierchini: una vita passata a disegnare per “Topolino”, creando storie e personaggi indimenticabili. Sua la firma dietro Little Gum e Nonna Abelarda, e sempre suoi i disegni per le celeberrime parodie a fumetti de “I promessi paperi” e “L’inferno di Paperino”: l’ultima storia disegnata da Chierchini era uscita a marzo.Continua a leggere

“Un selfie”. Nadia Toffa - riChiesta choc a Giulio Golia ai funerali. La sua reazione : La tristezza per la scomparsa di Nadia Toffa è ancora immensa a pochi giorni dalla sua morte e dai suoi funerali a Brescia. Era la sua città natale, qui è cresciuta come persona e come giornalista, iniziando prima nell’emittenza locale e arrivando poi fino a Mediaset, a Le Iene. E i suoi concittadini l’hanno accompagnata in questa evoluzione, l’hanno vista cambiare e crescere, diventare famosa. E allo stesso tempo l’hanno vista rimanere la Nadia ...

Giulio ChierChini è morto : carriera - biografia e Chi era il disegnatore : Giulio Chierchini è morto: carriera, biografia e chi era il disegnatore Novantuno anni di vita, di cui sessantasei spesi sulle pagine di Topolino: è morto nella serata del 18 agosto 2019 Giulio Chierchini, disegnatore prolifico della seconda metà del Novecento, storica colonna di Topolino, ma anche tra i principali punti di riferimento del fumetto italiano. Una carriera dedicata al disegno, che si è affievolita solo nel marzo scorso, quando ...

Morto Giulio ChierChini - addio allo storico disegnatore di Topolino : aveva 91 anni : È Morto il fumettista Giulio Chierchini, storico disegnatore di “Topolino” tra i più longevi della Disney con 66 anni di attività ininterrotta. Si è spento a Genova all’età di 91 anni. Nato nel capoluogo ligure il 22 maggio 1928, insieme a Giovan Battista Carpi, Chierchini è stato uno dei più prolifici autori italiani della Disney specializzato nel genere delle parodie. La prima storia disegnata da Chierchini è “Topolino e la ...

Uomini e Donne tronisti : Maria De Filippi Chiama Giulio Raselli? : Giulio Raselli tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi? Dal prossimo 16 settembre partirà ufficialmente la nuova edizione di Uomini e Donne, il fortunato dating sentimentale condotto da Maria De Filippi che ha chiuso la scorsa stagione in rialzo rispetto alla precedente, pari al 22,04% di share e 2.801.000 telespettatori. Sono tanti i rumors che circolano in rete su coloro che siederanno sul trono alla ricerca dell’amore. Secondo le ...

Clasica San Sebastian 2019 : male gli italiani. Giulio Ciccone il migliore degli azzurri ha Chiuso in undicesima posizione : La Clasica di San Sebastian 2019 sarà ricordata per il fantastico numero di Remco Evenepoel. Il 19enne ciclista belga a poco meno di 20 km dal traguardo è scattato staccando tutti, arrivando al traguardo in solitaria. male gli italiani, con il migliore degli azzurri, Giulio Ciccone, che si è piazzato undicesimo. Ad onor del vero il corridore della Trek-Segafredo è arrivato con il gruppo giunto alle spalle del vincitore. L’azzurro non ha ...