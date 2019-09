Champions League | mercoledì 18 settembre alle 21 si gioca Atlético Madrid - Juventus

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : tutto facile per l’AN Brescia che passa il turno battendo anche il Tbilisi : Un tre su tre senza particolari patemi, per una delle squadre più forti ancora escluse dalla fase a gironi. L’AN Brescia supera senza nessun problema il secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto 2019-2020: i lombardi vincono tutte le tre partite in programma in Romania, battendo anche nell’ultima sfida, forse quella meno complicata, i georgiani del Lokomotiv Tbilisi per 18-1. Nikolaidis show con 4 reti, tre ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : AN Brescia show - ipotecato il passaggio del turno : Due su due, tutto facile per l’AN Brescia nel gruppo C, preliminare per la Champions League 2019-2020 di Pallanuoto maschile. I lombardi non sbagliano neanche nella sfida con il Barcelona e si impongono nettamente per 12-6, sfruttando una performance decisamente buona soprattutto in zona difensiva. Le reti sono state subite infatti tutte nella fase finale del match. La qualificazione, quando manca solo la partita con la Lokomotiv Tbilisi, ...

Equitazione - Global Champions League Saint-Tropez 2019 : vince Kent Farrington - quarto Lorenzo De Luca : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Saint-Tropez della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, successo dello statunitense Kent Farrington su Creedance con un netto in 67.62, davanti a due irlandesi, con Bertram Allen su GK Casper secondo in 69.41 e Darragh Kenny su Classic Dream terzo in 70.44. quarto posto per Lorenzo De Luca su Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos in 71.09, mentre è ...

Atalanta - Gasperini parla alla vigilia del Genoa ma il pensiero è alla… Champions League : Missione riscatto in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta nella gara contro il Torino. “La Champions con l’Atalanta ha un sapore diverso da quella con l’Inter, perche’ ce la siamo conquistata tutti insieme sul campo”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Genoa, confronto tra l’esperienza nella ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Ortigia sconfitta all’esordio - Montpellier passa di misura : Una sconfitta con molto amaro in bocca. Inizia male il cammino della rinnovata Ortigia: i siciliani, impegnati in casa nel turno di qualificazione alla Champions League 2019-2020 di Pallanuoto, sono stati battuti, di misura, all’esordio, dal Montpellier per 9-8. Domani alle 19.30 per il riscatto con il Partizan Belgrado. A Siracusa il pubblico di casa può vedere in mostra tutti i nuovi arrivi, a partire dal portierone Stefano Tempesti, uno ...

Pallanuoto - qualificazioni Champions League 2019-2020 : Oradea-Brescia 4-16. Buona la prima per i ragazzi di Bovo : Inizia in maniera ottima il cammino europeo del Brescia, entrato direttamente nel secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: in casa dei romeni dell’Oradea, i lombardi passano per 4-16 e guardano con rinnovata fiducia alla sfida più dura del girone, domani contro gli spagnoli del Barcellona, prima della chiusura di domenica contro il Tbilisi. Gara senza storia, col Brescia subito a scavare i solco nel primo ...

La Women’s Champions League potrebbe cambiare format : Cambiamenti in vista per la Women’s Champions League. L’attuale format, che prevede la partecipazione di 32 squadre con un percorso dai sedicesimi di finale in avanti potrebbe essere abbandonato. La formula, la stessa utilizzata anche nella competizione maschile fino al 1992, potrebbe fare spazio a una fase a gironi a 16 squadre e potrebbe presto […] L'articolo La Women’s Champions League potrebbe cambiare format è stato realizzato da ...

VIDEO Fiorentina-Arsenal 0-4 - Highlights - gol e sintesi Champions League calcio femminile : Miedema trascina le inglesi : Con due gol per tempo l’Arsenal passa a Firenze, in casa della Fiorentina, nella gara d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di calcio femminile. Doppietta di Miedema, reti di Little ed Evans ed ipoteca inglese sul passaggio agli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Fiorentina-Arsenal 0-4 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Equitazione - Global Champions League Saint Tropez 2019 : Alberto Zorzi quarto - vince Scott Brash : Nella prima gara della tappa di Saint Tropez della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il britannico Scott Brash su Hello Mr President, che chiude con un netto in 66″86, con un largo margine su tutti gli inseguitori. Il transalpino Olivier Perreau su GL Events Venizia d’Aiguilly è secondo in 70″84, ed il tedesco Maurice Tebbel su Don Diarado, è terzo in 71″56. Tra i ...

LIVE Fiorentina-Arsenal - Champions League calcio femminile in DIRETTA : le viola cercano l’impresa al Franchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Orario d’inizio, tv e streaming di Fiorentina-Arsenal Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Arsenal, andata dei sedicesimi della Champions League di calcio femminile. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, le viola cercano l’impresa contro le favoritissime inglesi, le quali hanno dominato la scorsa Women’s ...

Champions League - prima giornata in tv : Canale 5 trasmetterà in chiaro Napoli-Liverpool : La fase a gironi della Champions League è ormai alle porte. La 1ª giornata si disputerà tra il 17 e 18 settembre 2019. Le partite della massima competizione europea verranno trasmesse in diretta tv su Sky. Una sola partita a settimana sarà in onda su Canale 5. Toccherà a Napoli-Liverpool questa volta. Il match del San Paolo si disputerà martedì sera alle ore 21.00. A seguire ci sarà il consueto appuntamento con tutti i goal della serata dagli ...