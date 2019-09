Cari ministri | quel premio tenetevelo pure

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Imre Oravecz Da quando esiste la letteratura esistono anche i premi letterari. Ci sono premi prestigiosi e ci sonoli poco importanti. Ci sonoli che sono un onore per lo scrittore e altri che sono onorati se lo scrittore li accetta. Così è il mondo, questo è il suo ordine. Tuttavia, lo scrittore non scrive perché aspira a un (...) (...). Inoltre, forse uno scrittore si può considerare davvero tale solo quando non aspira più a nulla. Né ai premi, né ad altro. Certo, gli piace l'alloro perché anche lui è un essere umano. Ci vede il riconoscimento e l'apprezzamento del suo lavoro. E con i soldi che gli mettono nella mano, può comprare qualcosa. Carta, cibo, vestiti per sé e per la sua famiglia. Può invitare a cena i suoi amici, cambiare macchina da scrivere o persino tinteggiare se non l'appartamento, almeno lo studio. Supponendo che abbia uno studio e la notte ...

LelladeiTrinci : @StefanoIrrorati @mariaro41534337 Certo che odiare chi e' diverso e' sbagliato e assolutamente Salvini non odia gli… - Fabio38437290 : In tutti i modi gli amici pentaspellati cercano di difendere i loro cari ministri al - carloscatozza : @SkyTG24 Allora cari renziani avete dato nomi per 2 ministri almeno, poi per 4 sottosegretari almeno, tra questi av… -