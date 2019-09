Caos Serie D | disordini ad Avellino e Nocera Inferiore | ferito allenatore | poliziotto

Serie D - Caos Foggia e Palermo sui diritti tv : Serie D diritti tv – caos in Serie D per quanto riguarda i diritti televisivi. Secondo quanto appreso dall’agenzia “Adnkronos”, il Foggia e il Palermo, le due piazze principali della Lega Dilettanti della prossima stagione, non avranno la copertura nazionale delle rispettive gare della prima giornata di campionato. Si tratta di due squadre che hanno […] L'articolo Serie D, caos Foggia e Palermo sui diritti tv è stato realizzato da ...

Caos in Serie C - SMS sospetti : deferito calciatore e club [NOMI e DETTAGLI] : Dopo il Caos ripescaggi, gironi e calendari che ancora può portare ad altri colpi di scena, un nuovo caso sconvolge il campionato di Serie C. Nelle ultime ore la Procura Federale ha deferito il calciatore Giulio Mulas ed il Piacenza per responsabilità oggettiva, nel mirino è finito un messaggio vocale dell’attuale calciatore del Carpi che avrebbe lasciato sul telefono di Alessandro Provenzano, suo ex compagno del Tuttocuoio ed ...

Ripescaggi Serie C - clamoroso : accolto il ricorso del Cerignola - adesso è Caos! : Ripescaggi Serie C – clamoroso colpo di scena nel campionato di Serie C, il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dal Cerignola che dunque può festeggiare la Serie C. La notizia è stata pubblicata direttamente dal club su Facebook: “La S.S. Audace Cerignola comunica che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto i due ricorsi presentati. Per la terza volta il Comitato Olimpico Nazionale ...

Caos Serie C - il Collegio di Garanzia conferma : nuovo ricorso del Cerignola : Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione/iscrizione ai Campionati professionistici – ha ricevuto un nuovo ricorso da parte della societa’ S.S. Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco CALCIO (FIGC) e della Lega Italiana CALCIO Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento di ratifica emesso dal Consiglio Federale della ...

Caos Serie C - il Cerignola non si arrende : il club prepara un altro ricorso : Continua il Caos nel campionato di Serie C, il Cerignola non si rassegna e ha presentato un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia contro la mancata iscrizione, il club pugliese ha deciso di ricorrere “nei confronti della Figc e della Lega Pro per l’annullamento del provvedimento emesso dal presidente federale, di cui al C.U. n. 37/A del 25 luglio 2019, nonche’ di tutti gli atti presupposti e connessi al gravato ...

Le notizie del giorno – Lite Montella-Chiesa - Caos Serie C - intanto ecco i calendari : FIORENTINA, Lite Montella-Chiesa – In casa Fiorentina tiene banco la questione Chiesa. L’esterno viola ha disputato i secondi 45'. C’è attesa per capire il futuro del figlio d’arte. Le sue parole degli scorsi giorni non hanno rivelato nulla. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe stata una Lite tra Montella e Chiesa in allenamento. Il tecnico avrebbe richiamato più volte il calciatore. Joe Barone, presente ...