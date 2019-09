Campiello | Andrea Tarabbia vince la 57° edizione del premio con il romanzo “Madrigale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019)si è aggiudicato la 57*delcon ilMadrigale senza suono. Il libro, edito da Bollati Boringhieri, con 73 voti su 277 ha conquistato la giuria dei 300 lettori anonimi che lo ha preferito agli altri romanzi finalisti: al secondo posto Carnaio (Fandango Libri) di Giulio Cavalli, al terzo La vita dispari (Einaudi) di Paolo Colagrande, al quarto Il gioco di Santa Oca (La Nave di Teseo) di Laura Pariani e al quinto posto Lo stradone (Ponte alle Grazie) di Francesco Pecoraro. “Sono estremamente emozionato e soddisfatto – ha commentato– dedico ila mio figlio, a mia moglie e alla bimba che stiamo aspettando. Per me ilè stato poter entrare nella testa di persone che non conoscevo e condividere con loro un percorso”. E poi lo scrittore spiega così il suo testo: “Nel libro ho creato un mio ...

