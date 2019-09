Callejon mezzala e il 2-6-2 in fase d’attacco | il Napoli di Ancelotti non resta mai fermo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) La lezione diNella due giorni di-Sampdoria, Carloha tenuto una lezione sulla sua visione del calcio. In conferenza stampa, aveva spiegato cosa intende per modulo di gioco, parlando di una disposizione statica e individuabile solo indifensiva; in partita ha reso effettive, realistiche, le considerazioni del giorno prima. Ilè sceso in campo con lo stesso assetto visto nel secondo tempo del match contro la Juventus: Fabián Ruiz di nuovo in mediana, stavolta affiancato da Elmas; Zielinski largo a sinistra, Callejón sul lato opposto; Mertens e Lozano in attacco. Secondo questo elenco in successione, sembrerebbe proprio cheabbia costruito proprio quel 4-4-2 tanto “agognato” e “invocato”, dopo le partite di Firenze e Torino. La realtà, invece, è molto più vicina alle parole del tecnico: ilha difeso col 4-4-2 ...

