Caldo | SOS insetti | allarme per la cimice asiatica

Vacanze e Caldo - SOS dispensa al rientro : rischio intossicazioni alimentari - “attenzione a ghiaccio e muffe” : “Per la maggioranza degli italiani che hanno finito le Vacanze nel week end il ritorno nelle case lasciate vuote per molto tempo può nascondere pericoli in dispensa o nel frigorifero con il grande caldo che mette a rischio la conservazione degli alimenti con il pericolo di fastidiose intossicazioni alimentari“: è quanto afferma la Coldiretti che, in occasione del controesodo, ha stilato un “manuale di sopravvivenza a tavola per ...

Carceri : Algozzino (Uil) - ‘sospendere servizio sentinella per il Caldo a ‘Piazza Lanza” : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Sospendere il servizio di sentinella a causa dell’estrema calura estiva, resa ancora più intollerabile dai vetri antiproiettile”. è la richiesta che Armando Algozzino, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione di Catania, rivolge alla direzione della Casa Circondariale ‘Piazza Lanza” in una nota trasmessa, tra gli altri, anche ai vertici del Provveditorato ...

Caldo - SOS nei campi : irrigazione in soccorso dei terreni per salvare le coltivazioni : “Nella settimana più calda dell’anno è emergenza, dalle città alle campagne, dove gli agricoltori sono impegnati nell’irrigazione in soccorso dei terreni per salvare le coltivazioni in sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al pomodoro fino alla frutta“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che con la colonnina di mercurio attorno ai 40 gradi anche le piante sono a rischio colpi di calore e ...

Ondata di Caldo in Europa - possibile nuovo record assoluto per il Regno Unito : trasporti nel caos - voli cancellati - treni sospesi : La terribile Ondata di caldo africano che ha colpito l’Europa centro-occidentale ha fatto sentire i suoi effetti anche sul Regno Unito, dove è stata registrata la più alta temperatura di sempre per il Paese: +38,7°C al Giardino Botanico di Cambridge, secondo i dati del Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale. Ieri si era parlato di +38,1°C, ma oggi il Met ha detto che il nuovo dato sarà verificato nei prossimi giorni, per verificare se ...

Caldo - Coldiretti : SOS mucche nelle stalle - l’afa fa sentire i suoi effetti anche su pollai - alveari e colture : “Oltre agli uomini a soffrire il Caldo sono anche gli animali nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino ad oltre il 10% di latte in meno rispetto ai periodi normali“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti negli allevamenti dell’innalzamento della colonna di mercurio nell’ultima settimana dalle stalle ai pollai fino agli alveari, dove si registrano difficoltà ...