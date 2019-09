Calcio: posticipo, Verona-Milan 0-1

Ilvince,ma non convince. Al Bentegodi,battuto a fatica (0-1). Primo tempo con poche emozioni. All'8' Donnarumma para su Zaccagni. Al 21' episodio chiave: fallo in gioco pericoloso di Stepinski su Musacchio, Manganiello consulta il Var e lo espelle. In dieci, gialloblù pericolosi con Verre (28'). Nella ripresa Giampaolo gioca la carta Rebic che si divora una palla-go (55'). Poco dopo un palo a testa: Calabria al 57', Verre 2' dopo. Il risultato si sblocca dagli 11m al 68': mano di Gunter, Piatek realizza dal dischetto.(Di domenica 15 settembre 2019)