Fonte : romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2019)– Prima vittoria per latargata Paulo Fonseca. Allo stadio Olimpico ‘frullato’ via ilgrazie ad un primosontuoso. Le reti di Cristante, Dzeko, Mhkitaryan e Kluivert registrano i primi 3 punti della stagione, 5 totali dopo tre giornate e fanno felici i tanti tifosi sopraggiunti sugli spalti. Nella ripresa la sagra del palo, con altri 3 legni colti dopo il paio nel derby. Ilreagisce tardivamente e segna due volte con Berardi: prima con una punizione d’antologia, poi sfruttando le ancora presenti amnesia difensive, che questa volta non hanno però sortito danni ai fini del risultato conclusivo. Azzeccata la mossa di avanzare Pellegrini come trequartista e affiancare Cristante da Veretout in mediana. Ottimo l’asse italo-francese, con il transalpino che può ritenersi soddisfatto del primo approccio in maglia giallorossa. ...

romadailynews : Buona la terza: alla Roma basta un tempo per piegare il Sassuolo: Roma – Prima vittoria per… - RobertoFour : @Nadia4246 Buona la terza - notmariostanic : RT @LucaMarelli72: Le polemiche 'nella coda': è l'ultimo anticipo #InterUdinese a sollevare il maggior numero di dubbi. #Irrati commette u… -