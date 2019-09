Brindisi | domani 16 settembre i funerali del 19enne ucciso al rione Perrino

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) La città die specialmente il, daranno, 16, l'ultimo saluto a Giampiero Carvone, il ragazzo di 19 anni che è statosotto casa sua la scorsa settimana, precisamente il 10. C'è ancora sgomento e incredulità nel capoluogo di provincia adriatico per quanto è successo, e proseguono serrate le indagini della Polizia di Stato per poter risalire all'autore, o agli autori del misfatto. Non si sa infatti quanti siano stati i soggetti che hanno agito in via Tevere, alla periferia sud di. Quello che è certo, è che qualcuno ha fatto fuoco da distanza ravvicinata (ma non a bruciapelo) proprio contro Carvone: sarebbero stati tre i colpi di pistola sparati contro al giovane, uno dei quali lo ha colpito alla nuca, ferendolo gravemente. Gli altri due proiettili si sono conficcati sulla carrozzeria di una Mercedes Classe A parcheggiata lì ...

