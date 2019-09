Brexit, BusinessEurope: 'No deal'

Una"senza accordo è una ricetta per il disastro e dovrebbe essere assolutamente esclusa. Un'uscita disordinata del Regno Unito sarebbe estremamente dannosa per tutti. Provocherebbe danni ingenti per cittadini e aziende nel Regno Unito e nell'Ue. Le conseguenze negative non si limiterebbero alla data di uscita, ma si trascinerebbero, mettendo in pericolo la relazione futura a cui tutti aspiriamo". E' l'allarme lanciato dal direttore generale di(la Confindustria europea), Markus J. Beyrer.(Di lunedì 16 settembre 2019)