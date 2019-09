Brescia-Bologna | gli highlights del match – VIDEO

Brescia-Bologna - le formazioni ufficiali : debutto per Romulo - Palacio da punta : Brescia-Bologna, le formazioni ufficiali – Si torna in campo dopo la sosta delle nazionali. Una delle gare delle 15 vede di fronte Brescia e Bologna. Le Rondinelle hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate, entrambe di misura, rispettivamente contro Cagliari e Milan. Ancora assente Balotelli per squalifica, fuori Torregrossa per infortunio. Il Bologna ha ottenuto un pareggio a Verona all’esordio e una ...

Brescia-Bologna streaming - dove guardare la diretta della partita del campionato di Serie A : Brescia-Bologna streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Brescia-Bologna, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come ...

Bologna - Mihajlovic assente : i collaboratori del serbo presentano la sfida al Brescia : Sinisa Mihajlovic non potrà scendere in campo nella sfida contro il Brescia, l’allenatore sta lottando contro la leucemia alla vigilia dichiarazioni dei collaboratori del tecnico serbo. “Il fatto che Mihajlovic non sia presente domani non deve essere una scusa, la partita e’ stata comunque preparata da lui – avverte Miroslav Tanjga – Abbiamo fatto 4 punti nelle prime due giornate, possiamo fare meglio“. ...

Probabili formazioni Brescia-Bologna : attacchi confermati - nessuna sorpresa : Probabili formazioni Brescia-Bologna – Due squadre in salute che hanno iniziato in maniera positiva il campionato. Entusiasmo in casa Brescia per l’esordio casalingo, dopo le due sfide fuori casa che hanno prodotto una vittoria e una sconfitta. Bologna nel segno della continuità dopo i 4 punti conseguiti finora. Scelte: Corini ancora costretto a fare a meno di Balotelli e Torregrossa, davanti giocherà Ayé; unico indisponibile ...

Brescia-Bologna - Toni : dalla salvezza del 2002 allo show di Mazzone negli spogliatoi fino a Balotelli : Il 5 maggio del 2002, oltre che restare scolpito nella mente dei tifosi di Inter e Lazio per diversi motivi, è una data importantissima anche per i tifosi del Brescia. Le Rondinelle conquistavano infatti la salvezza nella gara contro il Bologna. Gara che si ripresenterà in Serie A domenica prossima. Uno dei protagonisti di quella salvezza fu Luca Toni, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”. «Come dimenticare quel ...

Brescia-Bologna - Igli Tare il doppio ex : i retroscena - Balotelli e la malattia di Mihajlovic : La Lazio è da considerare come un modello dal punto di vista societario, merito anche di Igli Tare che nel corso degli anni ha dimostrato di essere un ottimo direttore sportivo. Il presidente Lotito si è affidato ad un ottimo professionista che nel corso del tempo si è guadagnato la fiducia con ottime mosse di mercato, il club biancoceleste può conTare su una situazione economica tranquilla. Intervista a’La Gazzetta dello ...

Malattia Mihajlovic - la decisione per la partita del Bologna contro il Brescia : Malattia Mihajlovic – Inizio di campionato positivo per il Bologna, la squadra rossoblu ha conquistato quattro punti nelle prime due partite frutto del pareggio sul campo del Verona e del successo nella partita davanti al pubblico amico contro la Spal. Nelle prime due partite grande sorpresa con la presenza in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico sta lottando contro la Malattia, ha infatti scoperto di avere la ...

Bologna – Mihajlovic salta la sfida col Brescia : riprese le cure contro la leucemia : Ricominciate le cure contro la leucemia: Mihajlovic costretto a saltare la sfida col Brescia Sono ricominciate le cure contro la leucemia per Sinisa Mihajlovic: l’allenatore serbo, dopo aver sorpreso tutti i tifosi del Bologna sedendosi in panchina nelle prime due partite del campionato italiano di Serie A, adesso deve momentaneamente alzare bandiera bianca. Mihajlovic, dovrà tornare all’ospedale Sant’Orsola per ...

Brescia - dal 15 settembre si torna al Rigamonti : via libera per la gara contro il Bologna : Il 15 settembre il Brescia Calcio potrà giocare la sua prima partita in casa nel nuovo “Mario Rigamonti” rimesso a nuovo per la serie A. “Lunedì la commissione si riunirà per analizzare i lavori allo stadio e sarà data l’agibilità”, ha detto il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, al termine di un vertice con il questore, la comandante dei vigili fuoco e il presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino. Il ...

Viola - Samp e Bologna avanti in Coppa Italia - fuori Brescia e Verona : Serie A promossa quasi a pieni voti. A una settimana dalla prima di campionato, debutto ufficiale nel terzo turno di Coppa Italia per 12 squadre

Basket : è ormai addio certo tra Pietro Aradori e la Virtus Bologna. Il Bresciano non rientra nei piani di Djordjevic : La storia tra Pietro Aradori e la Virtus Bologna è ormai giunta al capolinea. Il giocatore bresciano, da due anni in bianconero, non rientra più nei piani tecnici di coach Sasha Djordjevic, come ha ammesso senza particolari peli sulla lingua sui propri social. Aradori, da anni anche nel giro della Nazionale, ha scritto sul proprio profilo Facebook in un commento: “Cosa devo parlare? La situazione è molto chiara. L’allenatore ha detto ...